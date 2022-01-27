Beşiktaş eski yöneticilerinden ve aynı zamanda avukat olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetti. Kan donduran bu olay gece saatlerinde yaşanırken gündeme de bomba gibi düştü. Ünlü sunucu Ece Erken'le geçtiğimiz sene hayatını birleştiren Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katilinin kim olduğu merak ediliyor. Biz de bu kapsamda haberimizde Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldürüldü mü, neden öldürüldü? Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kim öldürdü? Katili kim? sorularına yanıt verdik...

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU ÖLDÜRÜLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda saat 00.30 sıralarında silahla vuruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun yaşamını yitirdiği, kendisiyle birlikte aynı mekanda bulunan ve yaralanan şoförünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi..

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NU KİM ÖLDÜRDÜ? KATİLİ KİM?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde Bakırköy'de bir balıkçı restoranındayken, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olay yerinde çok kan kaybeden Mahmutyazıcıoğlu, saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Olay yerindeki bir adamın "Kan kaybediyor ne olur" haykırışları çevredekiler tarafından duyuldu.