Safiye Soyman Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SAFİYE SOYMAN KİMDİR?

Doğum tarihi : 03.Mart.1961

Safiye Soyman kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Balık

Meslek : Şarkıcı

Safiye Soyman doğum yeri : Bolu

SAFİYE SOYMAN BİYOGRAFİSİ

Safiye Soyman, 3 Mart 1961 tarihinde Bolu'da Akpınar Mahallesinde bir gecekonduda doğmuştur. Babası bir hafızdı.

13 yaşında görücü usulüyle evlendiği 26 yaşındaki Ziya Akaröz'le on yıl evli kaldı. Evliliğin ilk üç senesi güzel geçtikten sonra eşinin kumar tutkusu aile bağlarını derinden sarsmaya başlamış. Safiye Soyman, eşinden gizli ortaokul sınavlarına hazırlanmış. Daktilo kurslarına falan gitmiş. Ortaokulu bitirir bitirmez, bu kez de lise bitirme sınavlarına hazırlanarak liseyi de bitirmiş. Okul sonrası iş bulma sınavlarına girerek İmar İskan Bakanlığı'na genel müdür sekreteri olarak işe girmiş.

Liseyi bitirdikten sonra da Özer Altın'dan müzik dersleri alarak radyo sınavlarına girmiş ve 28 yaşında kazanmış. 6 sene Ankara Devlet Klasik Müziği Korosu’nda çalıştı. Bir gün gazinocular kralı Fahrettin Aslan’dan teklif geldi, böylece 1996 yılında 35 yaşında Maksim'de sahneye çıkmış. Ardından memuriyetten istifa ederek şöhret basamaklarını tırmanmış.



Safiye Soyman, ilk evliliğini henüz çocuk sayılacak yaşta 13 yaşındayken 1974 yılında Ziya Akaröz ile yaptı. Harun (d.1977) adında bir oğlu ve Ümran Erler adında bir kızı (d.1975) var. Daha sonra 1985 yılında boşandılar.

Safiye Soyman, 1999 yılından beridir iş adamı Faik Öztürk ile birlikte yaşamaktadır.

2017 yılında “Dünya Güzellerim” adlı program için Hindistan'a giden Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Burcu Esmersoy'un bulunduğu yapımın yönetmenliğini Mustafa Kotan yapmıştır. Çekimleri 2017 Mayıs ayının ilk haftasında başlayan ve yapımcılığını Bloom Medya, yönetmenliğini Mustafa Kotan'ın üstlendiği programın çekimleri; Hindistan, Nepal ve Vietnam'da gerçekleşecek.

Albümleri :

2017 - İşte Benim Dünyam

2016 - Bir Yorum Da Benden

2012 - Alaturka Şarkılar & İstanbul Olmaz Olsun

2010 - Safiye Soyman - İlahiler

2008 - İkinci Bahar

2006 - Yine Benden Dinleyin

2008 - Herkes Dinlesin

2006 - Hani Gittin Ya

2004 - Birde Benden Dinleyin

1998 - Sevenler Gece Ağlar

1997 - Sen Gittin Mi Ben Ölürüm

1995 - Söz Veriyorum

1993 - Altın Sesler 3

1992 - Bahse Girerim

1990 - Hesabım Var

1980 - Aşk Olsun Sana

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2017 - Dünya Güzellerim (Tv Programı)

2013 - BKM Güldür Güldür (Konuk Sanatçı)(TV Dizisi)

2012 - Ben Bilmem Eşim Bilir (Kendisi) (Tv Programı)

2011 - Müziklerin Efendisi (TV Dizisi)

2010 - Gönül Ferman Dinlemiyor (Kendisi) (TV Dizisi)