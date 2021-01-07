Safiye Soyman'ın bu halini görenler gözlerine inanamadı! Safiye Soyman 'Batman' oldu!

Pandemi nedeniyle İstanbul'u terk ederek bir süre gözlerden uzak izole bir yaşam süren Safiye Soyman sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

Sıklıkla fotoğraflarına yaptığı shoplarla gündeme gelen Safiye Soyman'ın son paylaşımı herkesi şaşırttı.

Ünlü şarkıcı son paylaşımında, yıllar öncesine ait bir fotoğrafını paylaştı. İlginç makyajıyla kamera karşısına geçen Soyman, o haliyle kendisini Batman'e benzetti.

Soyman paylaşımına, "Süper kahraman Batman gibi 2021 yılında Süper Safiye Soyman olayım mı?" notunu düştü.

Safiye Soyman'ın bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.