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  3. Safiye Soyman'ın bu halini görenler gözlerine inanamadı! Safiye Soyman 'Batman' oldu!

Safiye Soyman'ın bu halini görenler gözlerine inanamadı! Safiye Soyman 'Batman' oldu!

Son zamanlarda yaptırdığı estetiklerle sık sık gündem olan ve sosyal medyayı aktif olarak kullanan Safiye Soyman son paylaşımlarıyla takipçilerini güldürdü.

Safiye Soyman'ın bu halini görenler gözlerine inanamadı! Safiye Soyman 'Batman' oldu!

Pandemi nedeniyle İstanbul'u terk ederek bir süre gözlerden uzak izole bir yaşam süren Safiye Soyman sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

Safiye Soyman'ın bu halini görenler gözlerine inanamadı! Safiye Soyman 'Batman' oldu!

Sıklıkla fotoğraflarına yaptığı shoplarla gündeme gelen Safiye Soyman'ın son paylaşımı herkesi şaşırttı.

Safiye Soyman'ın bu halini görenler gözlerine inanamadı! Safiye Soyman 'Batman' oldu!

Ünlü şarkıcı son paylaşımında, yıllar öncesine ait bir fotoğrafını paylaştı. İlginç makyajıyla kamera karşısına geçen Soyman, o haliyle kendisini Batman'e benzetti.

Safiye Soyman'ın bu halini görenler gözlerine inanamadı! Safiye Soyman 'Batman' oldu!

Soyman paylaşımına, "Süper kahraman Batman gibi 2021 yılında Süper Safiye Soyman olayım mı?" notunu düştü.

Safiye Soyman'ın bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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