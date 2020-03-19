Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: "Koronavirüsten dolayı can kaybı 3'e yükseldi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsten hayatını kaybeden Eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman ile birlikte sayının 3'e yükseldiğini açıkladı.

Bakan Koca'nın açıklamasından önemli satırbaşları:

"Bu konu net ifade etmek istiyorum. 4 gün önce bizim eski GATA denilen hastanemize müracaat edildi. Gelir gelmez entübe edildi. Daha önce KOAH tanısı konulan bir hasta. O dönem yapılan test negatif çıkıyor. Fakat klinik bulgusu KOAH olmasına rağmen şüpheli olduğu için çevresi taranıyor. Bu tarama sürecinde dün eşi dahil dün çıkanlar oldu. Başta negatif sonra pozitif çıkanlar olabilir. Bununla birlikte başta pozitif sonra negatif sonra tekrar pozitif çıkanlar oluyor.

Aytaç Yalman'ın eşi ve yakınlarının da pozitif çıkması nedeniyle hekim arkadaşlar koronavirüs olabilir olarak yorumladılar. Dolayısıyla bu anlamda hayatını kaybeden vaka sayımız 3 kişi oldu. Allah'tan rahmet yakınlarına ise baş sağlığı diliyorum."

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