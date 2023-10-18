Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gazze'ye sahra hastanesi kurmaya hazırız!

İsrail'in Gazze'deki bir hastaneye alçakça saldırıları sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. Koca, "Gazze'ye sahra hastanesi kurmaya hazırız!" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gazze'ye sahra hastanesi kurmaya hazırız!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı'nın Gazze’ye sağlık hizmeti vermek için harekete geçtiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze’de Al-Ahli Arab Hastanesi'ne yapılan insanlık dışı saldırının ardından Dünya Sağlık Örgütü’nün en üst yöneticileri dâhil olmak üzere birçok uluslararası muhatabımla telefon diplomasisi gerçekleştirdim. İnsan sağlığına hizmet eden kurumların hangi şartlarda, hangi gerekçe ile olursa olsun saldırıya maruz kalmasının kabul edilemeyeceği düşüncesi, yaptığım görüşmelerde temel nokta oldu. Bu saldırıya tepkisiz kalmamız asla mümkün değildir. Hasta ve masum insanların çaresizliği, dünyanın bir kısmının görmezlikten geldiği, üstlenmekten kaçındığı vicdani görevi bilhassa bize yüklemektedir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye olarak bölgeye gemi hastane göndermeye veya Gazze’de ya da Refah Sınır Kapısı'na yakın noktalarda sahra hastaneleri kurmaya, Filistinli kardeşlerimize bunlar aracılığıyla sağlık hizmeti sunmaya ve bu hizmeti yürütmeye hazırız" diyen Bakan Koca, şöyle devam etti:"DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile yaptığım görüşmede bölgenin sağlık hizmetleri konusunda desteklenmesinin acil ve elzem olduğunu belirttim. Bu çalışmaları yürütmek üzere eğer karar verirse DSÖ ile birlikte hareket etmeye hazırız. Yaptığım görüşmelerimde Dünya Sağlık Örgütü’nün de bu anlamda tarihi bir sorumluluğu olduğunu ısrarla belirttim. Bu noktadaki görüş ve taleplerimiz EMRO Bölge Ofisi Direktörü Ahmed Al-Mandhari tarafından da olumlu karşılanmış olup, Genel Direktör Dr. Tedros'le de istişare halinde ivedilikle ülkemizle işbirliği sürecinin başlatılması yönünde karar aldık. Bu yöndeki koordinasyon ve işbirliği çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir. Bu vesile ile tekrar ifade etmek istiyorum ki, her türlü diplomatik zorluklara rağmen Türkiye bebeklerin, çocukların, yaşlıların, masum insanların yanında olmaya daima devam edecektir. Yaşadığımız bu günler, insanın, insanlığın yanında yer alıp almama tercihinin yapıldığı tarihi günlerdir. Bizim, vicdanımızın sesinden başka dinleyeceğimiz ses yok. Biz çocuğu, yaşlısı, hastası, kadını ile Filistin halkını kardeş bilenleriz."

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