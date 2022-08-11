Sağlık Bakanı Fahrettin Koca heyecanlandırdı! Sağlıkçıların beklediği haberi "Carpe Diem" notu ile paylaştı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabındna yaptığı ve carpe diem başlığı ile yazdığı gönderi ile sağlık çalışanlarını heyecanlandırdı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca heyecanlandırdı! Sağlıkçıların beklediği haberi "Carpe Diem" notu ile paylaştı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı kabinesi sonrası sağlık çalışanlarına mali ve özlük haklarının düzenlenmesi ve iyileştirmesi konusundan bazı çalışmaların yapıldığını ve yeni yönetmeliğin çok açılanacağı bilgisini vermişti. Bugün paylşatığı gönderi yönetmelik ile ilgil haber bekleyenleri heyecanlandırdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca heyecanlandırdı! Sağlıkçıların beklediği haberi Carpe Diem notu ile paylaştı!

KABİNE SONRASI MÜJDELİ HABERİ VERMİŞTİ

Sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunları çözümü için son yıllarda artış gösteren çalışmalara hız verilmiş ve iyileştirilemeler yapılmaya başlamıştı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi sonrası da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yeni bir yönetmelik hazırladık. Adaleti temin etmeye, emeğe karşılığını vermeye odaklandık. Taslak ilgili kurumların görüşlerine açıldı. Yakında yayımlanarak 15 Ağustos'ta devreye girecek. Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyeti ile sorunlar daha kolay çözülecek" şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca heyecanlandırdı! Sağlıkçıların beklediği haberi Carpe Diem notu ile paylaştı!

PAYLAŞIMLARI İLE SEVİNDİRDİ

O bilgiden günler sonra bugün resmi twitter hesabından "CARPE DIEM. Beklediğin anı yaşa. Yönetmeliğin yayınına az kaldı."

Resmi Gazete’nin sağlık çalışanlarının beklentisini bu kadar iyi ifade eden bir başka sayısı belki de olmamıştı.”
Sizden önce okuyanlar böyle diyor." şeklinde paylaşımlarda bulundu.

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