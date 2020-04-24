Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'da paylaştı: "Umut göründü"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında Ramazan ayı ile ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Umut göründü. Hilal göründü. Güzel günler yaklaşıyor. Ramazanınız kutlu olsun."

Diğer yandan Fahrettin Koca, Türkiye'nin tek yürek olduğu İstiklal Marşı etkinliğinde bir paylaşım yapmış ve "Saat 21:00’da, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tek ses olduk. İstiklal Marşımızı 83 milyon birlikte okuduk. O an görevinin başında olan sağlık çalışanlarımız adına, bu görkemli koroya bizler Bakanlık Binamızın önüne çıkarak katıldık. Meclisimizin 100. yılı kutlu olsun." ifadelerine yer vermişti.

Umut göründü. Hilal göründü. Güzel günler yaklaşıyor. Ramazanınız kutlu olsun. pic.twitter.com/FuInkIsFcu — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 23, 2020