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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedbirlerin hem salgınla yaşamayı hem mücadeleyi mümkün kılabileceğini bildiren bir paylaşımda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı!

Koronavirüs ile mücadelemiz devam ederken, yoğun bir şekilde mesaisine devam eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da açıklamalarda bulundu. 

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla salgınla mücadelede önlemin, önemine işaret etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı!

Bakan Koca, paylaşımında, "(Birleşmiş Milletler toplanıp, dünyada sokağa çıkma yasağı ilan etsin.) Bir uçtakiler, salgınla mücadeleyi bu zihniyette görüyor. Diğer uçtakiler, 'hastalık, ölüm, mühim değil' diyor. Tedbirler hem salgınla yaşamayı hem mücadeleyi mümkün kılıyor." ifadelerine yer verdi.

 

 

Kübra Kaçmaz
Editör


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