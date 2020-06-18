Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan el hijyeni ile ilgili paylaşım!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı twitter üzerinden el temizliği ve hijyeniyle alakalı önemli bir mesaj paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: ''Virüsü görüntüleyebilen elektron mikroskobuyla ele bakılamaz. Diyelim bakıldı. Bugünlerde pek tedbirli değilseniz çok sayıda sürprizle karşılaşabilirsiniz. El sıkışmaktan kaçının. Elinizi sık yıkayın. Koronavirüs solunum yoluyla bulaşır. Bunu kendi elimizle kolaylaştırmayalım.''