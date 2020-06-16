Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan maskesiz dolaşanlara uyarı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden koronavirüs salgınına karşı maske kullanımına dikkat çekecek bir paylaşımda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı twitter'dan maske takmanın önemiyle ilgili dikkat çekici bir mesaj yayınladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınına karşı maske uyarısında bulunarak, "Virüse karşı yürüttüğümüz mücadelede, maske, sosyal sorumluluğumuz. Maske takarak, birbirimizi virüsten koruyalım. Maskesiz dolaşanları, maske takıyormuş gibi yapanları uygun dille uyaralım. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz" ifadelerini kullandı.
Virüse karşı yürüttüğümüz mücadelede, maske, sosyal sorumluluğumuz. Maske takarak, birbirimizi virüsten koruyalım. Maskesiz dolaşanları, maske takıyormuş gibi yapanları uygun dille uyaralım. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz. pic.twitter.com/NM1JcRinXN— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 16, 2020
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