Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısında alınan yeni tedbirleri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarında satır başları şu şekilde:

"Kovid-19) Salgına karşı aldığımız tedbirler toplum tarafından kabul gördü.

Koronavirüse karşı mücadelemiz, yakın dönemdeki en büyük seferberliğimizdir.

Vaka sayısı binin altına düştüğünde, bu düşüş nihai başarının işaret fişeği olacaktır.

9 haftadır uyguladığımız tedbirlerin sonuçlarını alıyoruz.

"VAKA SAYILARINDAKİ DÜŞÜŞ BAŞARIMIZIN GÖSTERGESİDİR"

Ev hastalığa karşı hayattır.

Yeni vaka sayılarındaki düşüş başarımızın göstergesidir.

Virüsle mücadelenin daha ne kadar süreceğini bilemediğimiz için hayatı yeniden planlıyoruz.

MASKE VE SOSYAL MESAFE UYARISI

Risk hala dolaşımdadır. Yeni hasta sayısının azalması güvence değildir. Sokağa maskesiz çıkılmamalı, sosyal mesafe kuralına uyulmalıdır.

"BAYRAMDAN SONRAKİ GÜNLER DAHA ÖZGÜR OLACAK"

Bayram günlerinde tedbirlere uyarsak sonrasında daha özgür olabiliriz.

Bayramdan sonraki günler daha özgür olacak..

Mücadelenin birinci döneminde başardık, bu döneminde de başaracağımızdan kuşku duymuyorum.

Yeni dönemin pandemi açısından bazı standartlarını belirlemek için Bakanlıklar ile ortak çalışmalar yaptık. Riskli hareketliliğin olduğu kavşak noktalarına, hava alanlarına, organize sanayi bölgelerine test kurduk ve kurmaya devam ediyoruz.

20 Mayıs'tan sonra iş yerlerinin girişinde, o iş yerinde uyulması gereken kuralları gösteren afiş ve çalışma rehberleriyle karşılaşacaksınız.

İş yerlerinin girişlerindeki asılı afişlerde, mekan durumu, çalışma saati, bir arada bulunabilecek azami insan sayısını göreceksiniz. Detaylı çalışma rehberleri de bulunacak.

Açılabilecek iş yerleri için de rehberler hazırlanıyor.

SEYAHATLERDE HES KODU ALINACAK

"(Hayat Eve Sığar) Bireyler risk taşımadığını, hasta veya temaslı olmadığını bu uygulama aracılığıyla gösterebilecek.Uygulamaya önce şehirler arası ulaşımda geçiyoruz. Mobil uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz.

Seyahatlerde sağlık durumlarının kontrolü, ilgili seyahat firması tarafından sağlanacak. Virüs bulaştığı tespit edilirse yolculuk esnasında temas ettiği kişilerin takibi yapılacak.

Sağlık turizmi sezonunu erken başlattık. Talebe, müracaata göre gerektiğinde charter seferler düzenlenebilecek."



YKS VE LGS NASIL YAPILACAK?

"Liseye geçiş ve üniversite sınavları için önlemler görüşüldü. Tüm öğrencilerimiz maskeyle sırasında oturacak. Sınav esnasında maskeyi çıkarabilecekler.

Adaylar sırasına maskeyle oturacak, sosyal mesafe uygunsa sınav anında maske çıkarılabilecek."

"BELLİ BÖLGELERDE HERKESE TEST YAPILACAK"

"(Kovid-19 testi) Önümüzdeki dönem sadece semptom gösterenlere değil, belli bölgelerde herkese yapılabilir bir algoritmaya döneceğiz.

Yakın zamanda havaalanlarında, yurt dışından gelen yolculara da testin yapılması şeklinde bir çalışmamız var. Gümrük kapıları dahil.

OSB'lerde 50 bine yakın kişiye test yapıldı. Bu 50 bin testte pozitif çıkma oranı binde 3,5. Yani çok düşük.

65 YAŞ ÜSTÜNE MEMLEKET İZNİ GELİYOR

"65 yaş üzeri büyüklerimizden memleketlerine gideceklere, 1 ay dönmemek üzere, bir izin durumu yarından itibaren söz konusu olacak."

(65 yaş üzeri vatandaşlara verilecek seyahat izni) Gidilen yerin sabit olmasından ve o sabit noktada evden dışarı çıkmayacaklarından emin olmalıyız."

Kaymakamlarımdan izin alınacak. Adresi bilinerek gidiş olacak.

İKİNCİ DALGA GELİR Mİ?

"İkinci dalga şu anda düşünmüyoruz. Kontrollü sosyal hayatın gereğini uygularsak önümüzdeki dönemde ikinci dalganın olması söz konusu olmaz."

AŞI ÇALIŞMALARI

"(Erciyes Üniversitesi'nde koronavirüse karşı açı çalışmaları) Türkiye'deki çalışmalar hayvan aşaması safhasında, bu aşama 2-3 ay sürebilir. Çalışmalar somut olduğunda gündeme taşımak istiyoruz. Bu konu hassas bir konu. Umudumuzu koruyalım,somut bir şey olursa söyleyeceğiz"

SAĞLIKÇILARIN ATAMALARI

33 bin kişiyle ilgili atama gerçekleştirdik. Yeni hastanelerin devreye girmesiyle alımlar söz konusu olacak.

TÜRKİYE'NİN KULLANDIĞI TEDAVİ ALGORİTMASI

"(Türkiye'nin Kovid-19 tedavi algoritması) Önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde, birçok ülkenin 100, 200, 300'lü vakalarla açıkladığı çalışmaları biz binlerle ifade edilen çalışmalar olarak sunacağız."

RESTORANLAR NASIL AÇILACAK?

"Restoranların nasıl açılması gerektiği, oturma düzeni dahil planlaması yapıldı, rehber hazırlandı."

Ayrıntılar gelecek...

TÜRKİYE'DE SALGININ SON DURUMU

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 25 bin 382 test yapıldı ve 1022 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 28 hasta vefat etti, 1318 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 675 bin 517, vaka sayısı 151 bin 615 ve vefat sayısı 4 bin 199 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 882, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 455 ve iyileşen hasta sayısı 112 bin 895 olarak kayıtlara geçti.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Yeni vaka sayısında beklenen düzeyde bir azalma var. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı düşüyor. İyileşen hasta sayımız öngörülen seviyede. Hayat tarzımız 'kontrollü sosyal hayat', hep birlikte tedbir. Koşulu, maske ve 1,5 metre sosyal mesafe." ifadelerini kullandı.