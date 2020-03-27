Sağlık Bakanı Koca duyurdu! İşte Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nun paylaşılacağı site
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu, her gün yenilenen detaylı verilerle paylaşılacak olan siteyi belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Türkiye'nin günlük yeni tip koronavirüs tablosunu, her gün yenilenen detaylı verilerle paylaşılacak olan siteyi duyurdu.
SİTEYE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Koca'nın açıklaması:
Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu, her gün yenilenen detaylı verilerle, aşağıda paylaştığım linkten takip edebilirsiniz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 27, 2020
? https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/AB5mSAW8tT
HABERE YORUM KAT