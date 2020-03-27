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Sağlık Bakanı Koca duyurdu! İşte Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nun paylaşılacağı site

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu, her gün yenilenen detaylı verilerle paylaşılacak olan siteyi belirtti.

Sağlık Bakanı Koca duyurdu! İşte Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nun paylaşılacağı site

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Türkiye'nin günlük yeni tip koronavirüs tablosunu, her gün yenilenen detaylı verilerle paylaşılacak olan siteyi duyurdu.

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Bakan Koca'nın açıklaması:




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