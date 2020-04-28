Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'daki son durumu açıkladı

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 29 bin 230 test yapıldı. Bu kapsamda 2 bin 392 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 92 kişi hasta vefat etti, 5 bin 18 hasta iyileşti.

Toplam test sayısı 948 bin 115, toplam vaka sayısı 114 bin 653, toplam vefat sayısı 2 bin 992, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1621, toplam entübe hasta sayısı 845, toplam iyileşen hasta sayısı 38 bin 809 oldu.

"BU BAŞARIYI RİSKE ATMAYALIM"

Twitter hesabından Kovid-19'daki son duruma ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca,"Son 24 saatte 5.000’den fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40.000’e yaklaştı. Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde. Çok yakında 1 milyon testi aşmış olacağız. Bu başarıyı riske atmayalım." ifadelerini kullandı.