Sağlık Bakanı Koca: Türk yolcu ve mürettebat karantina altına alınacak

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid19) vakasına rastlanmadığını açıkladı. Bakan Koca," Ülkemizi bu hastalıktan korumak için azami çaba sarf etmekteyiz" dedi.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Tekrar hatırlatmak isterim ki, ülkemizde Yeni Koronavirüs vakasına rastlanmamıştır. İlgili bakanlıklarımızın iş birliği, Bilim Kurulumuzun rehberliği ve tecrübeli sağlık çalışanlarımızla, ülkemizi bu hastalıktan korumak için azami çaba sarf etmekteyiz."

BAKAN KOCA'DAN YENİ AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Koca: "THY'ye ait uçakla gelen 132 Türk yolcu ve mürettebat karantina için Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine nakledilecektir." dedi.