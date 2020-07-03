Sağlık Bakanı Koca'dan Dilek hemşire paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden,hemşire Dilek Akçabelen için sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videolu mesajda, “Dilek Akçabelen: Dilek Hemşire. 1990, İstanbul doğumlu. Sağlık Hizmetleri MYO mezunuydu. M. Akif Ersoy Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi’nde çalıştı. COVID-19 sebebiyle uzun süre yoğun bakımda kaldı. Yeni doğan bebeğini kucağına alma şansı olmadı. Mücadelesi için minnettarız” ifadelerini kullandı.
DİLEK AKÇABELEN: Dilek Hemşire. 1990, İstanbul doğumlu. Sağlık Hizmetleri MYO mezunuydu. M. Akif Ersoy Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi’nde çalıştı. COVID-19 sebebiyle uzun süre yoğun bakımda kaldı. Yeni doğan bebeğini kucağına alma şansı olmadı. Mücadelesi için #minnettarız pic.twitter.com/c2Eh6IjGBH— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 2, 2020
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