Sağlık Bakanı Koca'dan Dilek hemşire paylaşımı

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videolu mesajda, “Dilek Akçabelen: Dilek Hemşire. 1990, İstanbul doğumlu. Sağlık Hizmetleri MYO mezunuydu. M. Akif Ersoy Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi’nde çalıştı. COVID-19 sebebiyle uzun süre yoğun bakımda kaldı. Yeni doğan bebeğini kucağına alma şansı olmadı. Mücadelesi için minnettarız” ifadelerini kullandı.

DİLEK AKÇABELEN: Dilek Hemşire. 1990, İstanbul doğumlu. Sağlık Hizmetleri MYO mezunuydu. M. Akif Ersoy Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi’nde çalıştı. COVID-19 sebebiyle uzun süre yoğun bakımda kaldı. Yeni doğan bebeğini kucağına alma şansı olmadı. Mücadelesi için #minnettarız pic.twitter.com/c2Eh6IjGBH — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 2, 2020