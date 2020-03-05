Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüslü yolcunun olduğu uçak hakkında açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,İstanbul'dan Singapur'a giden yolcu uçağında koronavirüs tanısı konan yolcunun Fransız vatandaşı oluğunu belirterek, uçağın yolcusuz olarak dönüş yaptığını ve mürettebatın tedbiren 14 gün gözetim altında tutulacağını açıkladı.
İstanbul'dan Singapur'a giden Türk Hava Yollarına (THY) ait yolcu uçağındaki bir yolcuda koronavirüs tespit edilmesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Singapur’da Koronavirüs tanısı konan yolcu, Fransız vatandaşıdır. Londra’dan Singapur’a giden transit bir yolcudur. Uçağımız yolcusuz olarak dönüş yapmıştır. Mürettebat, tedbiren 14 gün gözetim altında tutulacaktır."
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