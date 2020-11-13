Sağlık Bakanı Koca'dan kötü haber: Hastalığın bulaşma hızı artıyor

Sağlık Bakanı Koca, Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin açılışında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Türkiye genelinde salgının bulaş riskinin arttığına dikkat çekti. Pandemiye karşı ülke genelinde bir uğraş verildiğini söyleyen Koca, "Giderek artırdığımız filyasyon ekiplerimiz sahada. Aile hekimlerinin yanı sıra, birçok ilimizde çağrı sistemlerini devreye soktuk. Bunlar evleri arayıp semptom takibi yapıyor. Sağlığa yapılan yatırımların, güçlü alt yapımızın ve fedakarca çalışan sağlıkçılarımızın sayesinde salgınla mücadeleyi birçok ülkeden daha etkili yürüttüğümüze inanıyorum." diye konuştu.

''RİSK ARTIYOR''

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de son günlerde riskin gittikçe arttığına işaret eden Bakan Koca, şöyle devam etti:

"Ülke genelinde farklılıklar olsa da özellikle İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerimizde hastalığın bulaşma hızının arttığını görüyoruz. Bu durum hastanelerimizin yükünü yer yer artırmaktadır. Yitirmekten korktuğumuz ağır hasta sayılarımızda artış devam ediyor. Bütün bunlar, gerekli kaynak ve alt yapıların yanında, titiz bir bakım, kesintisiz bir hizmet gerektiriyor. Bu yükü omuzlamış sağlık ordumuz tüm gayretiyle görevinin başında hizmetine devam ediyor.

Ancak milletçe hep birlikte mücadele vererek neticeye ulaşabileceğimizi biliyoruz. Talebimiz, her vatandaşımızın istisnasız tedbirlere uyarak bu mücadeleye katkı vermesidir. Bunu bir vatandaşlık görevi olarak görüyorum, kul hakkı olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle, eşinin, dostunun hakkını koruyan, tedbirlere uyarak bu mücadeleye katkı veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Büyük işlerin hayal kurarak başladığını ifade eden Koca, "Hayalleriniz, açıkladığınız zamanda birileri tarafından gerçek dışı bulunmuş, uzak bir ihtimal olarak değerlendirilmiş olabilir. Ancak bugün milletçe şahit oluyoruz ki hayal ettiğimiz şehir hastaneleri bir bir ortaya çıkmaktadır. " dedi.

''TÜRKİYE'Yİ KİMSEYE MUHTAÇ ETMEDEN...''

Türkiye'nin sağlık altyapısının salgın sürecinde Türkiye'yi kimseye muhtaç etmediğini vurgulayan Bakan Koca, şöyle sürdürdü:

"Kimsenin beklemediği bir zamanda ortaya çıkıp dünyayı esir alan salgın süresince altyapımız Türkiye’yi kimseye muhtaç etmeden büyük bir amme hizmeti gördü, görmeye de devam ediyor. Elbette Sayın Cumhurbaşkanımın vizyonunu, hayalleri bu büyük başarının ilk tohumudur. Ancak, yürekten inanıyorum ki istikametimiz doğru, gayemiz milletimize hizmet etmek olduğundan Allah da bu millet için çalışan kullarına yardım etti. Bu örnek tesisin planlanması, inşası ve vatandaşımızın hizmetine sunulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bütün vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."