Sağlık Bakanı Koca'dan Sputnik V aşısı müjdesi: Yakında devreye girecek! "Vaka sayılarındaki artış hızı azaldı"

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına karşı, ilk vakanın ülkemizde görüldüğü günden beri faaliyetlerini aralıksız sürdüren Koronavirüs Bilim Kurulu, salgındaki son durum, alınacak tedbirler ve aşı çalışmaları gündemiyle toplandı. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantı sonrası Bakan Koca, açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Vaka sayılarındaki artış hızı azaldı. Bundan sonra kısıtlama ve tedbirlere uyumla vaka sayısı düşecek.

Hızlı yayılan mutasyonlarla vaka sayıları hızlı bir tırmanışa geçti. Ülkemizde en çok görülen varyant İngiltere varyantıdır.

(Kovid-19'da Hindistan varyantı) Yeni bir tür mutasyon daha tespit edilmiştir. Ülkemizde henüz bu varyant tespit edilmese de yine hızlı bulaşan bu varyanta karşı da tedbirler alınmıştır.

SPUTNİK V AŞISI DEVREYE GİRECEK

Çok yakında Sputnik V aşısının da devreye gireceğini belirtmek isterim.

YERLİ AŞI ÇALIŞMALARI

İnaktif aşı adayımız Faz-2 çalışmasını tamamlamak üzere. Mayıs ayı içinde son adım olan Faz-3 aşamasına geçecektir.

İkinci bir inaktif aşımızın daha Faz1 çalışması başlamıştır. Bugünlerde üçüncü bir inaktif aşımızın faz 1 çalışmaları Ankara Şehir Hastanesinde başlayacaktır.

BİLİM KURULUNA GELEN ELEŞTİRİLERE TEPKİ

Birileri Bilim Kurulumuzu hedef alarak, bilime saygısının olmadığını saldırganca haykırsa da buna siyasi karşılık vererek parçası olmayacağım.

(Kovid-19) Türkiye 7 farklı aşı platformu ile kendi gücünü elde etme yolunda önemli adımlar atmaktadır.

"(İnsanlar ölüyor bunlar izliyor) demek önce bilim insanlarımıza, sağlık çalışanlarımıza, hasta yakınlarımıza, kurallara uyarak mücadeleye katılan tüm vatandaşlarımıza hakaret etmektir. Başarıyla yürütülen çalışmalar kimseye siyaseten kayıp yaşatmaz. Mevcut yönetimin mücadelede başarılı olmak için gayret etmesi yönetime karşı siyasi hesapları olanları öfkelendirmemeli."

ÜLKEMİZDE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 21 Nisan Çarşamba gününün koronavirüs tablosuna göre bugün 362 kişi koronavirüsten nedeniyle yaşamını yitirdi, toplam can kaybı 36 bin 975’a yükseldi.

Toplamda 44 milyon 728 bin 595 test yapıldı.

Bugün yapılan 318 bin 839 testten, 61 bin 967 yeni vaka sayısı, 2 bin 932 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 4 milyon 446 bin 591 olduğu, bugün iyileşen 52 bin 213 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 3 milyon 844 bin 342’a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 3 bin 398 olduğu açıklandı.