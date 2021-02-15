Sağlık Bakanı Koca'dan umut veren aşı açıklaması: Hayatımızdaki soru işaretleri azalacak
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca," Bugün 500.000'den fazla aşı yapıyoruz. Aşı sayısı arttıkça hayatımızdaki soru işaretleri azalacak." dedi.
Koronavirüs salgınına karşı aşılama Türkiye'de hızla sürerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda," Bugün 500.000'den fazla aşı yapıyoruz. Aşı sayısı arttıkça hayatımızdaki soru işaretleri azalacak." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE GÜNLÜK AŞI TABLOSU
Türkiye Günlük Aşı Tablosu verilerine göre Türkiye genelinde 4 milyon 199 bin 416 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı. Birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 3 milyon 621 bin 128 olurken ikinci doz aşı uygulanan kişi sayısı da 578 bin 288 oldu.
Bugün 500.000'den fazla aşı yapıyoruz. Aşı sayısı arttıkça hayatımızdaki soru işaretleri azalacak.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 15, 2021
EN ÇOK AŞI İSTANBUL'DA YAPILDI
En çok Kovid-19 aşısı yapılan il ise 687 bin 311 oldu. Bu kişilerden 585 bin 555 kişiye ilk doz aşı yapıldı, 98 bin 756 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı.