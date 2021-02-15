Sağlık Bakanı Koca'dan umut veren aşı açıklaması: Hayatımızdaki soru işaretleri azalacak

Koronavirüs salgınına karşı aşılama Türkiye'de hızla sürerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda," Bugün 500.000'den fazla aşı yapıyoruz. Aşı sayısı arttıkça hayatımızdaki soru işaretleri azalacak." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE GÜNLÜK AŞI TABLOSU

Türkiye Günlük Aşı Tablosu verilerine göre Türkiye genelinde 4 milyon 199 bin 416 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı. Birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 3 milyon 621 bin 128 olurken ikinci doz aşı uygulanan kişi sayısı da 578 bin 288 oldu.

Bugün 500.000'den fazla aşı yapıyoruz. Aşı sayısı arttıkça hayatımızdaki soru işaretleri azalacak. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 15, 2021

EN ÇOK AŞI İSTANBUL'DA YAPILDI

En çok Kovid-19 aşısı yapılan il ise 687 bin 311 oldu. Bu kişilerden 585 bin 555 kişiye ilk doz aşı yapıldı, 98 bin 756 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı.