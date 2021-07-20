Sağlık Bakanı Koca'dan uyarılı Kurban Bayramı mesajı: Bu iş aşılanma oranı yüzde 100'e yaklaşınca bitecek.

Koronavirüs salgınında vaka sayıları artışa geçerken Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yayınladığı videolu Kurban Bayramı mesajında da vatandaşlara tedbirlere uyma çağrısında bulundu.

Bakan Koca mesajında, "Buruk, gözümüz gelecekte üç bayram yaşadık. Salgın henüz son bulmamış olsa da bu bayram önceki üç bayramdan farklı; artık aşı var. Milyonlarca insan aşı oldu. Henüz olmayanlar da peş peşe aşı yaptırmaya devam ediyor." ifadesini kullanarak azalan endişelerin, kavuşulan özgürlüğün uyulan tedbirler ve aşının sonucu olduğuna dikkati çekti.

"BİLGİLER, KOVİD-19'UN UZUN VADEDE AŞIYLA ORTADAN KALKABİLECEĞİNİ GÖSTERMEKTEDİR"

Bakan Koca, mesajının devamında şunları söyledi:

"Bilmenizi isterim ki bu gidiş, salgının geri dönüşünün olmadığı bir gidiştir. Şu anki bilgiler Kovid-19'un uzun vadede aşıyla ortadan kalkabileceğini göstermektedir. Çünkü aşı, hastalığın kolay, belki de hiç fark edilmeyecek şekilde geçirilmesini sağlamakla kalmamaktadır, bulaştırıcılığını da önleyebilmektedir.

Bunun için hatırlatıyorum, aşınızı oldunuz mu? Aşısını olanlardan yine bunun için istirham ediyorum; 'ben aşımı oldum, sağlığım için gerekeni, topluma karşı da görevimi yaptım' demekle yetinmeyin, bu iş aşılanma oranı yüzde 100'e yaklaşınca bitecek. Aşısını yaptırmayı erteleyenlerle lütfen konuşun."

TEDBİRLERE UYMA ÇAĞRISI YAPTI

Sağlık Bakanı Koca, mesajında, "İşi sağlama alıncaya kadar tedbirlere devam etmeliyiz. Bayram günlerinde tıpkı eskisi gibi dikkatli olmalıyız ki bu salgın dönemindeki son bayram olsun. Kurban Bayramı'nızı yürekten kutluyorum, gelecekteki bayramların hazırlıklarına şimdiden başlamalıyız." ifadelerine yer verdi.