Sağlık Bakanı Koca'dan 'Yaşayandan Uyarılar' başlıklı tweet

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in Wuhan kentinde başlayarak kısa süre içinde tüm dünyayı erkisi altına alan yeni tip koronavirüs le ilgili alınması gereken önlemleri sıkılmadan aktardığı Twitter hesabında bu kez de 'Yaşayandan Uyarılar' başlıklı bir paylaşımda bulundu. Kovid-19'a yakalanan ve röntgen teknisyeni olan Hamza Atik tarafından yazıldığı bilinen 'Yaşayandan Uyarılar' isimli yazıda, Atik, koronavirüsle mücadele ettiği sırada yaşadıklarını dile getirdi.

"KIZIM NASIL DAYANIR DİYE KORKTUM"

Sürecin boğaz ağrısıyla başladığını; tat ve koku almakta zorluk yaşadığını belirten teknisyen Atik, kızının bu virüsle nasıl mücadele edeceğini düşünerek korktuğunu belirttiği yazısında, tüm ailesinin virüse yakalandığına dikkat çekti. Tedbirlere uymamız gerektiğini vurgulayan Atik'in 'Yaşayandan Uyarılar başlıklı yazısı şöyle:

"Boğaz ağrısı, tat ve koku kaybı yaşamaya başladım. Çalıştığım hastanede Kovid-19 testim pozitif çıktı. İlk aklıma gelen kızım oldu. Sinek ısırsa canının yanmasına katlanamayacağım kızım bu virüsle nasıl mücadele eder diye korktum. Kızımla beraber ailemin hepsi hastalığa yakalanmış. Şükürler olsun atlattık ama kızımı düşündükçe hala içim sızlıyor. Tedbirlere uymamız, çevremizdekileri uyarmamız gerekiyor."