Sağlık Bakanlığı'nın yapacağı personel alımı için geri sayım başladı. 40 bin sağlık personeli alımında kadro dağılımı, atama bekleyen sağlık çalışanlarının ana gündemini oluşturuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 40 bin sağlık personeli atama müjdesinin verilmesinin ardından gözler başvuru tarihlerine dönmüş durumda. Bakanlık tarafından ihtiyaç dahilinde belirlenecek eksik kadro ve branşlara atamalar başvuru kılavuzu ile yapılabilecek. 40 bin kişilik personel alımında KPSS puanları geçerli olacak. Peki,Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı ne zaman yapılacak, şartları nelerdir? 2021 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri haberimizde...

SAĞLIK BAKANLIĞI 40 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK, ŞARTLARI NELERDİR?

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama başvuruları yarın (12 Kasım Cuma günü) başlıyor.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan Personel Bilgi Sistemi üzerinden başvurular yapılacak.

Kurada eczacı unvanlı adaylar için iki ayrı yerleştirme gerçekleştirilecek, diğer unvan ve branşlar için sadece ikinci yerleştirme işlemi uygulanacak.

Birinci yerleştirmede; Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip ve doktora programlarından mezun olmuş eczacı unvanlı personel alımı gerçekleştirilecek.

İkinci yerleştirmede ise Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları için eczacı, uzman diş tabibi, diş tabibi, tabip ve uzman tabip unvanında personel alımı yapılacak.

Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "https://yhgm.saglik.gov.tr" internet sitesinde yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden, e-Devlet Kapısı kimlik doğrulama sistemiyle girilerek kura takviminde belirtilen sürelerde yapılacak.

Kura sonrasında kadrolara yerleşen adaylar, haklarında yapılacak arşiv araştırması sonuçlandıktan sonra atamaları gerçekleştirilecek. Arşiv araştırması olumsuz sonuçlananların ataması yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecek.

2021 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular 16 Kasım'da sona erecek. Değerlendirme sonuçları 24 Kasım'da bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek.

İlanda yer alan "2021 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Takvimi"ne göre, PBS üzerinden başvurular, yarından itibaren 16 Kasım Salı saat 18.00'e kadar yapılacak.

Başvuru değerlendirme sonuçları 24 Kasım Çarşamba günü PBS üzerinden ilan edilecek. İnceleme sonrası başvuruları reddedilenlerin itirazları, 25 Kasım Perşembe saat 18.00'e kadar yine bu sistem üzerinden alınacak. İtiraz sonuçları 1 Aralık Çarşamba PBS üzerinden açıklanacak.

Kura çekimi 2 Aralık Perşembe günü yapılacak, yeri ve saati "https://yhgm.saglik.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Atamaya esas evrak, 17 Aralık Cuma saat 18.00'e kadar alınacak.

Kamu kurum ile kuruluşlarında sözleşmeli olanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar, kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi, atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim edecek.