Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz günlerde duyurduğu ve Bakanlık bünyesine 1 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve bin 183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 42 bin 500 işçi alınacağı haberi sonrası başvuru yapmak isteyenler nereye, nasıl başvuracaklarını araştırmaya başladı. Biz de haberimizde merak edilenlere yer verdik. İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları nasıl ve nerden yapılacak? Hangi branştan kaç kişi alınacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL VE NERDEN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alım başvuruları bu sene İŞKUR ("esube.iskur.gov.tr”) üzerinden 28 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında yapılabilecek.

Haberin Devamı

BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR üzerinden yapılacak olan başvuru şartları ise;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşından büyük olmamak,

Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak şeklinde belirlendi.

Haberin Devamı

HANGİ BRANŞTA KAÇ KİŞİ ALINIACAK?

11 317 İŞÇİ ALIMI VE KADRO DAĞILIMI

261 Bilgisayar Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı

154 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı

275 Elektrikçi ( Genel )

3559 Koruma ve Güvenlik Hizmetleri ( Güvenlik Görevlisi )

604 Hasta Karşılama Yönlendirme Görevlisi

284 Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı

188 İnşaat Boyacısı / Boyacı

791 Klinik Destek Elemanı

121 Marangoz

5080 Temizlik Hizmetleri ( Temizlik Görevlisi )

30 BİN SAĞLIK PERSONELİ VE KADRO DAĞILIMI

Biyolog 27 (Lisans)

Çocuk Gelişimcisi 98 (Lisans)

Dil ve Konuşma Terapisti 41 (Lisans)

Diyetisyen 245 (Lisans)

Ebe 1470 (Lisans)

Fizyoterapist 490 (Lisans)

Hemşire 4998 (Lisans)

Hemşire 833 (Ortaöğretim)

İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 28 (Lisans)

Odyolog 25 (Lisans)

Perfüzyonist 25 (Lisans)

Psikolog 245 (Lisans)

Sağlık Fizikçisi 32 (Lisans)

Sağlık Teknisyeni Anestezi 79 (Ortaöğretim)

Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı 15 (Ortaöğretim)

Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 520 (Ortaöğretim)

Sağlık Teknisyeni Laboratuvar 69 (Ortaöğretim)

Sağlık Teknisyeni Röntgen (Ortaöğretim) 89

Sağlık Teknikeri Adli Tıp 23 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 304 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri Ameliyat 147 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri Anestezi 460 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 83 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri Diş Protez 98 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri Diyaliz 126 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri Eczane 196 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 25 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri Evde Bakım 490 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 177 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 1098 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 49 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri Laboratuvar 421 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri Odyometri 114 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri Ortopedi 129 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 49 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri Radyoterapi 27 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri Röntgen 499 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 15537 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım 490 (Ön Lisans)

Sosyal Çalışmacı 89 (Lisans)