Sağlık Bakanlığı'nın, 30 bini sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere, toplam 40 bin pozisyon/kadro ihdası yapılmış, 20 bin sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuz ÖSYM'nin resmi internet adresinde yayınlanmıştı. Gözler sağlık personeli alım sonuçlarına çevrilmişken, son dakika bilgilerinde yeni bir gelişme yaşandı. İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları 2021 | Sağlık personeli alımı yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı 2021

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2021 | SAĞLIK PERSONELİ ALIMI YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2021

16 – 22 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 27 Aralık 2021 tarihinde saat 15.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

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ŞARTLAR

Başvuru şartları henüz yayımlanmadı. Ancak geçen yıl yapılan alımlarda yer alan başvuru şartları şu şekilde:

Sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

KPSS 2019/4, KPSS 2019/7, KPSS 2020/4 ve KPSS 2020/5 Tercih Kılavuzlarında belirtilen sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, bu kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.