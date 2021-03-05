Sağlık Bakanlığından 81 ile genelge: Sağlıkçıların istifaları kabul edilmeyecek

Koronavirüs salgınında normalleşme süreci başlarken Sağlık Bakanlığı da son günlerde yaşanan vaka artışına yönelik olarak önlemlerini almaya başladı. Bu kapsamda Bakanlık tarafından 81 ilin sağlık müdürlüklerine genelge gönderildi. Söz konusu genelgede "Her ne sebeple olursa olsun bu süreçte görevinden çekilme (istifa) talebinde bulunan personelin talepleri kabul edilmeyecek." ifadesine yer verildi.

BELİRLİ ATAMALARA İZİN VERİLECEK

Öte yandan personelin talebi halinde, eşinin emekliye ayrılmasından kaynaklı atama, öğrenim durumuna dayalı atama, alt ve üst hizmet bölgelerine atama ile karşılıklı yer değiştirme ve engelli durumundan kaynaklı atamalara müsaade edilecek.

Ayrıca bakanlık uhdesinde görev yapan ancak başka kamu kurum ve kuruluşlarına atanma talep eden personele, muvafakat verilmesi uygulamasına müsaade edilecek.

PERSONEL MÜCBİR SEBEPLER DIŞINDA İL DIŞINA ÇIKAMAYACAK

Bakanlığın genelgesinde," Sağlık hizmetinin sunumunda artan acil bir ihtiyaç olması halinde, idari izinli sayılan personelin, mezkur izinlerinin sonlandırıp görevlerine dönmelerinin sağlanmasına ilişkin olarak kurum amirlerine yetki verilmiş olup, bu kapsamda izin kullanan personele mücbir sebepler dışında ikamet ettikleri il dışına çıkmamaları bildirilecek." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık tarafından zorunlu olarak iller arası geçici görevlendirilen (resen) personelin ayrılışı hemen yapılacak ve görevlendirildiği yere gitmesi sağlanacak.