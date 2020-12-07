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  3. Sağlık Bakanlığından flaş karar: Karantina süresi 10 güne indi

Sağlık Bakanlığından flaş karar: Karantina süresi 10 güne indi

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı koronavirüs hastalarıyla temaslı olan kişilerin karantina süresini 14 günden 10 güne indirdi.

Sağlık Bakanlığından flaş karar: Karantina süresi 10 güne indi

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı koronavirüs hastalarıyla temaslı olan kişilerin karantina süresini 14 günden 10 güne indirdi.

Kovid-19 temaslılarının takibine ilişkin güncellenen rehbere göre yakın temaslı ve semptom gelişmeyenlerde karantina 7. günün sonunda bitirilebilecek.

Rehberde, "(Kovid-19) Yakın temaslılarda karantina hiçbir şekilde 7 günden önce sonlandırılamaz. Çalışanların 8. günde işe dönüşleri sağlanabilir" denildi.

Ayrıntılar gelecek...

Tayfun Altuntaş
Editör


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