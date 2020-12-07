Sağlık Bakanlığından flaş karar: Karantina süresi 10 güne indi
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı koronavirüs hastalarıyla temaslı olan kişilerin karantina süresini 14 günden 10 güne indirdi.
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı koronavirüs hastalarıyla temaslı olan kişilerin karantina süresini 14 günden 10 güne indirdi.
Kovid-19 temaslılarının takibine ilişkin güncellenen rehbere göre yakın temaslı ve semptom gelişmeyenlerde karantina 7. günün sonunda bitirilebilecek.
Rehberde, "(Kovid-19) Yakın temaslılarda karantina hiçbir şekilde 7 günden önce sonlandırılamaz. Çalışanların 8. günde işe dönüşleri sağlanabilir" denildi.
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