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  3. Sağlık Bakanlığından son dakika açıklaması: Tek odalarda yatırılmaları önerildi!

Sağlık Bakanlığından son dakika açıklaması: Tek odalarda yatırılmaları önerildi!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, temaslı takibi, salgın yönetimi, evde hasta izlemi ve filyasyon rehberini güncelledi. Farklı suşlardan hasta olanlar ile enfekte olanların mümkün olduğunca tek odalarda yatırılması önerildi

Sağlık Bakanlığından son dakika açıklaması: Tek odalarda yatırılmaları önerildi!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, temaslı takibi, salgın yönetimi, evde hasta izlemi ve filyasyon rehberini güncelledi. Farklı suşlardan hasta olanlar ile enfekte olanların mümkün olduğunca tek odalarda yatırılması önerildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ilk yıl geride bırakılırken aşının bulunması ile oluşan olumlu hava, mutasyon haberleri ile yerini yeniden tedirginliğe bıraktı. Tüm dünya mutasyonları yakından takip ederken, Bilim Kurulu da Türkiye'de görülen mutasyonlu vakalar ve dünyadan gelen geri bildirimleri araştırıyor.

Sağlık Bakanlığından son dakika açıklaması: Tek odalarda yatırılmaları önerildi!

REHBERE 2 YENİ MADDE EKLENDİ

Mutant virüs sonrası Sağlık Bakanlığı Koronavirüs rehberine 2 yeni madde eklendi.

TEK ODALARDA YATIRILSIN

Bilim Kurulu'nun önerisiyle eklenen maddelerden biri, farklı suşlardan hasta olanlar ile enfekte olanların mümkün olduğunca tek odalarda yatırılması oldu.

Sağlık Bakanlığından son dakika açıklaması: Tek odalarda yatırılmaları önerildi!

İZOLASYON SÜRESİ 10 GÜNE ÇIKARILDI

Diğer madde ise, ülkemizde de görülen mutasyonlu virüsün izolasyon süresi ile ilgili oldu. Mutasyonlu virüsün çok daha hızlı bulaştığı ve çok fazla virüs ile vücuda enfekte olduğuna dair gelen bilgiler sonrası, izolasyon süresi 10 güne çıkarıldı.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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