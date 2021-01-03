Koronavirüs salgınının etkisinin günden güne arttığı bu dönemde, sağlık çalışanları arasındaki kayıplarda artıyor. Salgın döneminin en fazla sorumluluk alan kesimi olan sağlıkçıların virüse yenik düşmesi, salgına karşı verilen mücadelede büyük bir yara olarak nitelendiriliyor. Bu kayıplardan birisi de Kayseri'de gerçekleşti. Kayseri Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık memuru Oğuzhan Özkan, korona virüse yenik düştü.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ PAYLAŞTI

Devlet Hastanesinde satın alma ve muhasebe biriminde görev yapan 45 yaşındaki sağlık memuru Oğuzhan Özkan, yaklaşık bir aydır korona virüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Özkan'ın vefatının ardından, "Sağlık ordumuzun bir neferi, kardeşimiz, personelimiz Sağlık Memuru Oğuzhan Özkan'ın vefatı bizleri derinden üzdü. Kendisine Allah'tan (cc) rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.