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  3. Sağlık çalışanından skandal hareket: Koronavirüs hastasıyla hastanede cinsel ilişkiye girdi!

Sağlık çalışanından skandal hareket: Koronavirüs hastasıyla hastanede cinsel ilişkiye girdi!

Endonezya'daki bir hastanede gerçekleşen olayda, sağlık görevlisi kadın, Kovid-19 servisinde tedavi altında olan hastayla tuvalette cinsel ilişkiye girdi. Üzerindeki koruyucu kıyafetleri çıkartarak ilişkiye giren hemşire ve hastanın, suçlu bulunmaları halinde en az 10 yıl hapis cezası alacakları öğrenildi.

Sağlık çalışanından skandal hareket: Koronavirüs hastasıyla hastanede cinsel ilişkiye girdi!

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da bulunan Wisma Atlet Kemayoran Hastanesi'nde yaşananlar herkesi dehşeti düşürdü. Kovid-19 servisinde yatan bir hastayla cinsel ilişkiye giren hemşire, hem mesleğinin etik kurallarını ihlal etti hem de sağlığını tehlikeye attı.

EN AZ 10 YIL HAPİS CEZASI

Koronavirüs seervisinde tedavi gören bir hasta, yakınlık duyduğu hemşireyle hastanenin tuvaletinde cinsel ilişkiye girdi. Bu esnada fotoğraf çekip birkaç arkadaşıyla paylaşması üzeirne ortaya çıkan olayda, tarafıların suçlu bulunması halinde en az 10 yıl hapis cezasına çarptırılacakları öğrenildi. 

TUTUKLU ÇİFT KARANTİNADA

Fotoğrafın yayılması üzerine ifadeleri alınan hemşire ve hasta, hastane tuvaletinde ilişkiye girdiklerini itiraf ederken iki kişi hakkında, müstehcenlik suçundan soruşturma başlatıldı. İtirafları üzerine tutuklanan çift, izolasyon altına alındı. Yapılan testler sonucunda hastanın hala pozitif, hemşirenin ise negatif olduğu ortaya çıktı. Çift suçlu bulunmaları durumunda en az 10 yıl hapis cezası alacak.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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