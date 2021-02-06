Sağlık çalışanları Fenerbahçe Galatasaray derbisinde!

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini, 150 sağlık çalışanı locadan takip ediyor. Derbide gözler locadaki sağlık çalışanlarına çevrildi. Seyircisiz oynaması kararlaştırılan maça moral amacıyla sağlık çalışanları da geldi.

BAŞVURU YAPILMIŞTI, KABUL EDİLDİ

Fenerbahçe Kulübü’nün sağlık çalışanlarına moral olması için TFF’ye yaptığı başvuru gerçekleşti. Galatasaray ile oynanan derbi mücadelesini 150 sağlık çalışanı locadan takip ediyor.

2 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynadıkları Medipol Başakşehir karşılaşmasının 11’ine göre derbide 3 değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam, Etebo ve Ryan Babel’in yerine Younes Belhanda ve Mostafa Mohamed’e görev verdi. Sahaya kaptan olarak Fernando Muslera çıktı.

Sarı-kırmızılılarda yeni transferlerden Mostafa Mohamed ilk kez 11’de yer alırken, DeAndre Yedlin ise yedeklerde bulunuyor.

Galatasaray, Fenerbahçe karşısına Fernando Muslera, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracch, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan, Henry Onyekuru ve Mostafa Mohamed 11’i ile çıktı.

Yedeklerde ise Okan Kocuk, DeAndre Yedlin, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Ryan Babel, Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba ve Halil Dervişoğlu bekledi.