Sağlık çalışanları örgütü açıkladı! 'Şifa Hastanesi'nde 2 prematüre bebek hayatını kaybetti ve diğer 37 prematüre bebeğin hayatı büyük tehlikede'

Tel-Aviv merkezli sağlık çalışanları örgütü İnsan Hakları İçin İsrailli Doktorlar tarafından yapılan açıklamada, "Şifa Hastanesi'nde 2 prematüre bebek hayatını kaybetti ve diğer 37 prematüre bebeğin hayatı büyük tehlikede" ifadeleri...

YAYINLAMA
Google News
Sağlık çalışanları örgütü açıkladı! 'Şifa Hastanesi'nde 2 prematüre bebek hayatını kaybetti ve diğer 37 prematüre bebeğin hayatı büyük tehlikede'

Tel-Aviv merkezli sağlık çalışanları örgütü İnsan Hakları İçin İsrailli Doktorlar tarafından yapılan açıklamada, "Şifa Hastanesi'nde 2 prematüre bebek hayatını kaybetti ve diğer 37 prematüre bebeğin hayatı büyük tehlikede" ifadeleri kullanıldı.

Tel-Aviv merkezli sağlık çalışanları örgütü İnsan Hakları İçin İsrailli Doktorlar açıkladı!

İsrail'İn Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bölgede saldırılar nedeniyle can kaybı her geçen saat artarken, hastanelerde yakıtın tükenmesi yoğun bakım hastaları ve prematüre bebekler başta olmak üzere tedavi gören çok sayıda Filistinli'nin yaşamını tehdit ediyor. Tel-Aviv merkezli sağlık çalışanları örgütü İnsan Hakları İçin İsrailli Doktorlar tarafından bugün yapılan açıklamada, "Elektrik kesintisi nedeniyle yenidoğan yoğun bakım ünitesinin çalışmayı durdurduğunu söyleyebiliriz. Şifa Hastanesi'nde 2 prematüre bebek hayatını kaybetti. Diğer 37 prematüre bebeğin ise hayatı büyük tehlikede" ifadeleri kullanıldı.

gazze3.webp

Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Youssef Abu Alreesh bugün, "Tüm dünyayı, tüm jeneratörlerin kapalı, tüm güç kaynaklarının devre dışı olduğu konusunda uyardığımız bir an. Kuvözde 39 yeni doğan bebeğimiz, o bebekler ölümle mücadele ediyor" açıklamasını yapmıştı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Gazze Şifa Hastanesi Direktörü Salmiya açıkladı: 'Durum tamamen kontrolden çıktı, yüzlerce ceset çürüyor'
Gazze Şifa Hastanesi Direktörü Salmiya açıkladı: 'Durum tamamen kontrolden çıktı, yüzlerce ceset çürüyor'
Dev dalgalar sahili dövdü! Rüzgarın hızı 90 kilometreyi buldu, arabalı feribotta zor anlar yaşandı
Dev dalgalar sahili dövdü! Rüzgarın hızı 90 kilometreyi buldu, arabalı feribotta zor anlar yaşandı
Duygu dolu anlar...Özel Pendik Bölge Hastanesi'nden ATA'ya saygı!
Duygu dolu anlar...Özel Pendik Bölge Hastanesi'nden ATA'ya saygı!
Dini nikahlı hamile eşini cinsel ilişki sırasında öldürmüştü! Savunması pes dedirtti!
Dini nikahlı hamile eşini cinsel ilişki sırasında öldürmüştü! Savunması pes dedirtti!
Son Haberler
Sağlık çalışanları örgütü açıkladı! 'Şifa Hastanesi'nde 2 prematüre bebek hayatını kaybetti ve diğer 37 prematüre bebeğin hayatı büyük tehlikede'
Sağlık çalışanları örgütü açıkladı! 'Şifa Hastanesi'nde 2 prematüre bebek hayatını kaybetti ve diğer 37 prematüre bebeğin hayatı büyük tehlikede'
Küçükçekmece'de fırtınadan dolayı çatıdan kopan parça ekmek almaya giden adamın kafasına düştü!
Küçükçekmece'de fırtınadan dolayı çatıdan kopan parça ekmek almaya giden adamın kafasına düştü!
Günlerdir kayıptı, Nurhan Ör cinayetindeki sır perdesi aralandı, cinayetin her detay kan dondurdu!
Günlerdir kayıptı, Nurhan Ör cinayetindeki sır perdesi aralandı, cinayetin her detay kan dondurdu!
Suudi Arabistan'da Gazze zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs kırmızı çizgimizdir"
Suudi Arabistan'da Gazze zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs kırmızı çizgimizdir"
Antalya'da korkutan deprem! AFAD depremin büyüklüğünü 4,2 olarak açıkladı
Antalya'da korkutan deprem! AFAD depremin büyüklüğünü 4,2 olarak açıkladı
Dört gözle bekleniyordu! Çalışmayan emekliliklerin ikramiye ödemeleri hesaplara yatmaya başladı
Dört gözle bekleniyordu! Çalışmayan emekliliklerin ikramiye ödemeleri hesaplara yatmaya başladı
Çok Okunanlar
Gazze Şifa Hastanesi Direktörü Salmiya açıkladı: 'Durum tamamen kontrolden çıktı, yüzlerce ceset çürüyor'
Gazze Şifa Hastanesi Direktörü Salmiya açıkladı: 'Durum tamamen kontrolden çıktı, yüzlerce ceset çürüyor'
Sağlık çalışanları örgütü açıkladı! 'Şifa Hastanesi'nde 2 prematüre bebek hayatını kaybetti ve diğer 37 prematüre bebeğin hayatı büyük tehlikede'
Sağlık çalışanları örgütü açıkladı! 'Şifa Hastanesi'nde 2 prematüre bebek hayatını kaybetti ve diğer 37 prematüre bebeğin hayatı büyük tehlikede'
Hulki Cevizoğlu'ndan Atatürk'ün ölümü ile ilgili çok konuşulacak açıklama! "Atatürk'ün ölümü şaibelidir araştırılmalıdır"
Hulki Cevizoğlu'ndan Atatürk'ün ölümü ile ilgili çok konuşulacak açıklama! "Atatürk'ün ölümü şaibelidir araştırılmalıdır"
Dört gözle bekleniyordu! Çalışmayan emekliliklerin ikramiye ödemeleri hesaplara yatmaya başladı
Dört gözle bekleniyordu! Çalışmayan emekliliklerin ikramiye ödemeleri hesaplara yatmaya başladı
İnsanlıktan nasibini almamış İsrailli Haham'dan skandal Gazze açıklaması: 'İnsansı hayvanlarla savaşıyoruz'
İnsanlıktan nasibini almamış İsrailli Haham'dan skandal Gazze açıklaması: 'İnsansı hayvanlarla savaşıyoruz'
Hulki Cevizoğlu'ndan Atatürk'ün ölümü ile ilgili çok konuşulacak açıklama! "Atatürk'ün ölümü şaibelidir araştırılmalıdır"
Hulki Cevizoğlu'ndan Atatürk'ün ölümü ile ilgili çok konuşulacak açıklama! "Atatürk'ün ölümü şaibelidir araştırılmalıdır"
Yorumlananlar
Artvin Yusufeli kaymakamına yakışmayan hareket! Döneri yedi, hesabı ödemeden gitti!
Artvin Yusufeli kaymakamına yakışmayan hareket! Döneri yedi, hesabı ödemeden gitti!
Deniz Akkaya'ya Dilan Polat'ın kayınvalidesinden çok sert tepki! "Sen git o yamuk ..."
Deniz Akkaya'ya Dilan Polat'ın kayınvalidesinden çok sert tepki! "Sen git o yamuk ..."
TFF, Türk futbolunu çalkalayan bahis, kara para ve hakemler hakkındaki iddialara tek tek cevap verdi
TFF, Türk futbolunu çalkalayan bahis, kara para ve hakemler hakkındaki iddialara tek tek cevap verdi