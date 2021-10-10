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Sağlık çalışanlarını taşıyan uçak düştü: 6 ölü!

Bolivya'da sağlık çalışanlarını taşıyan askeri uçağın düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık çalışanlarını taşıyan uçak düştü: 6 ölü!

Bolivya Hava Kuvvetleri'nin (FAB), Twitter hesabından duyurduğu bilgi doğrultusunda , ülkenin kuzeyinde bulunan Riberalta şehrinde, bir grup sağlık çalışanının aktarmalı bir ticari uçuşa yetişebilmesi için yapılan destek uçuşunda talihsiz kazanın meydana geldiği duyuruldu. Havalimanı kalkış sonrası uçuşa geçen askeri uçak havalanmasından kısa bir süre sonra yere çakıldı. Cesna C-206 model uçağın pilotu, yardımcı pilotu ve uçakta bulunan 4 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiği belirtildi.

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Kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye mesajı verilen açıklamada, "Bu talihsiz kazanın sebebini belirlemek için, Bolivya Hava Kuvvetleri Havacılık Kaza Soruşturma Kurulu, gerekli soruşturmaları yürütüyor." ifadesine yer verildi.

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