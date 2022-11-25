Sağlık görevlisi bir annenin en acı günü! Müdahale ettiği yaralının kızı olduğunu anlamadı, eve döndüğünde vefat haberini aldı!

Kanada’da bir sağlık görevlisi kendisine gelen trafik kazası ihbarına giderek genç kızı sıkıştığı araçtan kurtardı. Sağlık görevlisi daha sonra kaza yerinde müdahale ettiği ancak hayatını kaybeden kişinin kendi kızı olduğunu öğrendi.

İrem Yıldız
Editör
YAYINLAMA
Google News
Sağlık görevlisi bir annenin en acı günü! Müdahale ettiği yaralının kızı olduğunu anlamadı, eve döndüğünde vefat haberini aldı!

Yabancı basında aktarılana göre Kanada'da sağlık görevlisi olarak çalışan Jayme Ericson, buzlanma nedeniyle otoyolda gerçekleşen bir kaza ihbarı üzerine olay yerine gitti. Kazada araçta sıkışan ve ağır yaralı olan genç bir kızı kurtaran Ericson, ambulansla hastaneye gidene kadar genç kızın yanından ayrılmadı.Sağlık görevlisi bir annenin en acı günü! Müdahale ettiği yaralının kızı olduğunu anlamadı, eve döndüğünde vefat haberini aldı!

EVE DÖNDÜĞÜNDE POLİSLERLE KARŞILAŞTI

Hastaneye giden ve artından mesai bitimi evine giden Ericson, eve geldiğinde polis memurlarının kendisini beklediğini gördü. Şaşkınlık geçiren genç kadın, 17 yaşındaki kızının bir trafik kazası geçirdiğini, kaza nedeniyle ağır yaralandığını ve hastanede hayatını kaybettiğini öğrendi.

Ericson duydukları karşısında ihbar üzerine olay yerine gittiği ve araçta sıkışan genç bir kızı kurtardığı kazanın kendi kızının geçirmiş olduğu kaza olduğunu anladı. Acı haberle yıkılan kadın, “Müdahale ettiğim ağır hasta benim kendi canım. Tek çocuğum. Kızım Montana’ydı” dedi.

Sağlık görevlisi bir annenin en acı günü! Müdahale ettiği yaralının kızı olduğunu anlamadı, eve döndüğünde vefat haberini aldı!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kandil etkinliğine silahlı saldırı! Rastgele ateş açan çete 60 kişiyi...
Kandil etkinliğine silahlı saldırı! Rastgele ateş açan çete 60 kişiyi...
Film değil gerçek! Havuzda yüzen çocuk dehşeti yaşadı: Piton yutacakken canını zor kurtardı!
Film değil gerçek! Havuzda yüzen çocuk dehşeti yaşadı: Piton yutacakken canını zor kurtardı!
"Dünyanın çivisi çıkmış" dedirten görüntüler! Metroda herkesin içinde önce soyundu sonra tuvaletini yaptı! Yolcular neye uğradığını şaşırdı!
"Dünyanın çivisi çıkmış" dedirten görüntüler! Metroda herkesin içinde önce soyundu sonra tuvaletini yaptı! Yolcular neye uğradığını şaşırdı!
Ortalık kana bulandı! Cinnet geçiren vatandaş rastgele ateş açtı: Ölüler var!
Ortalık kana bulandı! Cinnet geçiren vatandaş rastgele ateş açtı: Ölüler var!
Son Haberler
Canlı yayın | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan MİLGEM Projesi töreninde konuşuyor
Canlı yayın | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan MİLGEM Projesi töreninde konuşuyor
Diyet yapanlar, kilo vermek isteyenler buraya! Meyvelerin yararları neler? En düşük ve en yüksek kalorili meyve hangisi? Sizler için araştırdık...
Diyet yapanlar, kilo vermek isteyenler buraya! Meyvelerin yararları neler? En düşük ve en yüksek kalorili meyve hangisi? Sizler için araştırdık...
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'dan samimi paylaşım! Setteki o anları paylaştı, takipçilerinin içi ısındı! "Seviyorum ülenn"
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'dan samimi paylaşım! Setteki o anları paylaştı, takipçilerinin içi ısındı! "Seviyorum ülenn"
Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, Türkiye'yi bekleyen tehlikeye dikkat çekti: Sizce de ürkütücü değil mi?
Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, Türkiye'yi bekleyen tehlikeye dikkat çekti: Sizce de ürkütücü değil mi?
Polonya İklim ve Çevre Bakanı Anna Moskwa, AB'yi eleştirdi! Doğalgaz önerisine sert çıktı
Polonya İklim ve Çevre Bakanı Anna Moskwa, AB'yi eleştirdi! Doğalgaz önerisine sert çıktı
Lübnan Necib Mikati, IMF ile anlamak zorunda olduklarını açıkladı
Lübnan Necib Mikati, IMF ile anlamak zorunda olduklarını açıkladı
Çok Okunanlar
Abdulkadir Selvi'den çarpıcı yazı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bakanlar için beklenmedik karar!
Abdulkadir Selvi'den çarpıcı yazı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bakanlar için beklenmedik karar!
25 Kasım 2022 günlük burç yorumları | Başak enerji patlaması yaşıyor, Oğlak duygularını açık ediyor!
25 Kasım 2022 günlük burç yorumları | Başak enerji patlaması yaşıyor, Oğlak duygularını açık ediyor!
AFAD ve Kandilli duyurdu! Artçılar bitmiyor: Düzce'de korkutan deprem
AFAD ve Kandilli duyurdu! Artçılar bitmiyor: Düzce'de korkutan deprem
Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul depreminin büyüklüğünü açıklayıp uyardı: İstanbul çöktükten sonra Türkiye Afganistan'dan beter olur
Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul depreminin büyüklüğünü açıklayıp uyardı: İstanbul çöktükten sonra Türkiye Afganistan'dan beter olur
Polonya İklim ve Çevre Bakanı Anna Moskwa: "Bu öneriye ciddiyetle yaklaşmak zor
Polonya İklim ve Çevre Bakanı Anna Moskwa: "Bu öneriye ciddiyetle yaklaşmak zor
Kovid-19 vaka artışları tedbirleri sıkılaştırdı! 25 Kasım'dan itibaren...
Kovid-19 vaka artışları tedbirleri sıkılaştırdı! 25 Kasım'dan itibaren...
Yorumlananlar
Aydın'da mide bulandıran olay! Köpeğe tecavüz eden sapık adamın verdiği ifade kan dondurdu!
Aydın'da mide bulandıran olay! Köpeğe tecavüz eden sapık adamın verdiği ifade kan dondurdu!
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var