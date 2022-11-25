Sağlık görevlisi bir annenin en acı günü! Müdahale ettiği yaralının kızı olduğunu anlamadı, eve döndüğünde vefat haberini aldı!

Yabancı basında aktarılana göre Kanada'da sağlık görevlisi olarak çalışan Jayme Ericson, buzlanma nedeniyle otoyolda gerçekleşen bir kaza ihbarı üzerine olay yerine gitti. Kazada araçta sıkışan ve ağır yaralı olan genç bir kızı kurtaran Ericson, ambulansla hastaneye gidene kadar genç kızın yanından ayrılmadı.

EVE DÖNDÜĞÜNDE POLİSLERLE KARŞILAŞTI

Hastaneye giden ve artından mesai bitimi evine giden Ericson, eve geldiğinde polis memurlarının kendisini beklediğini gördü. Şaşkınlık geçiren genç kadın, 17 yaşındaki kızının bir trafik kazası geçirdiğini, kaza nedeniyle ağır yaralandığını ve hastanede hayatını kaybettiğini öğrendi.

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Ericson duydukları karşısında ihbar üzerine olay yerine gittiği ve araçta sıkışan genç bir kızı kurtardığı kazanın kendi kızının geçirmiş olduğu kaza olduğunu anladı. Acı haberle yıkılan kadın, “Müdahale ettiğim ağır hasta benim kendi canım. Tek çocuğum. Kızım Montana’ydı” dedi.