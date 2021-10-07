Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) iş bırakma kararı aldı. AHEF'in Basın Yayın Medya Komisyonu Üyesi, Aile Hekimi Dr. Canan Tanrıver, yurt dışında aile hekimlerine verilen değer ve haklara dikkat çekerek Türkiye’de aile hekimlerinin haklarının, hak ettikleri değerin verilmesi gerektiğini vurgulayarak ""Gönlümüz kırık, haklarımız ve verilmeyen itibarımız için sahada eylemdeyiz" cümlelerini kullandı. Bunun ardından vatandaş, "Sağlık ocakları bugün neden kapalı 7 Ekim 2021? Aile hekimleri neden çalışmıyor 7 Ekim? " sorularına yanıt aramaya başladı. Bizler de haberimizde sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

AİLE HEKİMLERİ NEDEN ÇALIŞMIYOR 7 EKİM?

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Dr. Gürsel Özer'in açıklamasında, “16 Ağustos’ta Covid-19 aşılamaları için randevu düzenlemesi yaparak iş bırakıyoruz. Taleplerin karşılanmaması halinde 27 Ağustos’ta iş bırakarak Ankara’ya yola çıkıyor ve 28 Ağustos’ta Ankara’dan sesimizi duyurmak üzere meydanlarda buluşuyoruz” ifadeleri yer aldı. Buna göre bugün (27 Ağustos 2021) bazı illerde sağlık ocaklarının kapalı olacağı biliniyor.

SAĞLIK OCAKLARI BUGÜN NEDEN KAPALI 7 EKİM 2021?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını boyunca boyunca aile hekimlerinin büyük özveri ile çalıştığını ifade eden Tanrıver, aile hekimlerinin ülkede pandemi sürecinde hakları sürekli ertelenen, koruyucu malzemelerinin verilmesinden esnek mesaisene kadar göz önüne getirilmeyen çalışma koşulları pandemiye uygun hale gitirilmeyen bir meslek grubu olduğunu belirtti.

Tanrıver konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizler hastaneler poliklinik hizmeti vermediğinde hasta bakıyorduk. Ülke geleceğini de ertelemedik. Gebe bakımları, bebek izlem ve aşılarımızı aksatmadan hastanelerin eksik hizmetlerini kapatmak için var gücümüzle halkın genel sağlığı ve Covid-19 hasta izlemleri için çalıştık. Salgında hayatını kaybeden meslektaşlarımız için illiyet aranmadan ‘Meslek Şehidi’ unvanı ve haklarının tanınmasını talep ettik, alamadık. Ülkemizin içinde bulunduğu durumdan çıkması için çalışma saati kavramımız olmadan büyük emekler verdik. 8 aydır da tüm bu hizmetlerimizin yanında bakanlık programındaki toplumsal Covid-19 aşılarını yapıyoruz. Her bireyi tek tek sorguluyor, sağlığına önem veriyoruz.” dedi.

Sözlerine devam eden Tanrıver “Ücret artışımızı beklerken kendilerine de defalarca uygulanmasının imkânsız olduğunu belirttiğimiz yönetmelikten geri durmadılar. Üstelik imkânsız isteklerinin karşılığında bir de yüzde 10 ücret kesilme cezası ile bize büyük haksızlık yapılıyor. Biz bunu hak etmiyoruz. Şimdi gönlümüz kırık, haklarımız ve verilmeyen itibarımız için sahada eylemdeyiz. 16 Ağustos 2021 tarihinde iş bırakıyoruz! Halkımıza duyurulur.” açıklamalarını yaparak, sağlık çalışanlarının haklarını savundu.

7 EKİM TARİHİNDE İŞ YENİDEN BIRAKILIYOR

Talepleri kabul edilmeyen İstanbul Aile Hekimliği Platformu yarın bir kez daha iş bırakma kararı aldı. Buna göre 7 Ekim'de sağlık ocakları çalışmayacak.

Platform, seslerini duyurmak için İstanbul'un belirli caddelerinde protesto gerçekleştirdi.