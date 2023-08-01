Sağlık Ocakları Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor? 2023 Sağlık Ocağı Çalışma Saatleri

Sağlık ocakları, aile sağlık merkezleri Türkiye'de vatandaşlar tarafından sık sık kullanılan sağlık kuruluşlarındandır. Sağlık ocaklarına gidecek olan gitmesi gereken insanlar sağlık ocaklarının hangi saatler aralığında hizmet verdiğini haftanın 7 günü arasından hangi günlerde açıldığını merak ediyor. Özellikle pazar ve cumartesi günleri yani hafta sonları açık olup olmadığını merak eden insanların sayısı çok fazla. Bu merakı gidermek için makalemizde aile sağlık merkezleri ve sağlık ocakları gerekli bilgileri verdik. İşte sağlık ocakları ve aile sağlık merkezleri hakkında merak edilen tüm detaylar.





Sağlık Ocakları Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor?

Sağlık açısından bir rahatsızlığı olan insanların koştuğu merkezler arasında başı çeken yerlerden olan aile hekimlikleri ya da diğer adıyla sağlık ocakları ülkemizde hastalık ve tıbbi tanıların konulmasında önemli bir yere sahiptir. Mahallelerde hizmet veren ve her insanın kendine en yakın merkezle eşleştirildiği devlet eliyle kurulmuş olan aile hekimliklerinin ne zaman açıldığı haftanın hangi günlerinde hizmet verdiği insanlar tarafından araştırılan bir konu.

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Türkiye Cumhuriyeti genelinde sağlık ocakları veyahut da başka bir deyişle aile hekimlikleri öğleden önce saat 08.00 da açılıyor ve de 17.00 da hizmet vermeyi bırakıyor. Önemli bir detaya gelecek olursak sağlık ocaklarında, aile hekimliklerinde çalışanlar için öğle arası uygulaması bulunuyor. Ülke genelinde geçerli olan sabit bir şekilde belirlenmiş olan öğle arası saati 12.00 ve 13.00 arasıdır. Bu saat aralığında ülke genelinde bulunan hiçbir sağlık ocağı hizmet vermez ve öğle arasına girer.

Sağlık Ocakları Haftanın Hangi Günleri Açık?

Sağlık ocakları haftanın 7 günü arasından hangi gün veya günler açık sorusunun cevabına gelecek olursak ülke genelinde 2023 yılındaki son kararlara göre sağlık ocakları hafta sonları yani cumartesi pazar günleri kapalıdır, hizmet vermez.

Sadece hafta içi günlerde yani pazartesi salı çarşamba perşembe ve cuma günlerinde saat 08.00 ile 12.00 arasında veya 13.00 ile 17.00 arasında hizmet alabilirsiniz.

Eğer sağlık ocaklarına hafta sonu günlerde yani cumartesi pazar günlerinde giderseniz veya hafta içi 12.00 ile 13.00 saatleri arasında giderseniz sağlık hizmeti alamazsınız.



Sağlık Ocakları Kaça Kadar Açık?

Sağlık ocakları, hafta içi saat 17:00'a kadar açıktır. Sadece hafta içi hizmet veren bu kuruluşlarda, hafta sonu için görevli personel bulunmaz. Bunun yanında resmî tatil dönemlerinde de sağlık ocaklarında görevli personel yoktur. Hafta sonu ya da resmî tatillerde yaşanan rahatsızlıklarda, il ya da ilçe merkezlerindeki hastanelerin acil polikliniklerinden hizmet almanız gerekir.

Ülkemizde uzun süredir uygulanan sistem gereği herkesin bir aile hekimi vardır. Sağlık ocaklarında çalışan bu aile hekimleri, ilgili kişilerin sağlık sorunlarına yönelik tedbir almakla görevlidir. Sağlık ocaklarında muayene olmak için öncelikle aile hekiminizden randevu olmanız gerekir. Bu randevuyu Sağlık Bakanlığı'nın MHRS sisteminden pratik şekilde alabilirsiniz. Yukarıda da belirttiğimiz gibi doktorunuzun görevli olması durumunda yerine başka bir hekim bakacaktır.

Aile hekimi hizmetinden en iyi şekilde yararlanmak ve mağduriyet yaşamamak adına adres değişikliklerinde yeni aile hekimi kaydını yaptırmanız gerekir. Bunun için e-devlet üzerinden ilgili adımları izleyebilir ya da yeni adresinizdeki sağlık ocağına müracaat edebilirsiniz.

Sağlık Ocağı Öğle Arası Kaçta?

Aile hekimliği yani sağlık ocağı çalışma saatleri merak ediliyor. Sağlık ocaklar hafta içi 08:00-17:00 saatleri arasında açık. Ancak 12:30-13:30 saatleri arasında öğle arası veriyorlar.

Yurt genelinde sağlık ocakları 08:00-12:30 / 13:30-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Sağlık Ocakları Bayramda Açık Mı, Çalışıyor Mu?

Aile Sağlığı Merkezi; Ramazan Bayramı (Şeker Bayramı), Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmî tatil günlerinde kapalı durumdadır. Ayrıca arefe günlerinde öğleye kadar çalışmaktadırlar.

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Vatandaşlarımız genellikle toplum sağlığı merkezi ya da diğer adıyla sağlık ocaklarına ön tanının konması, ilaç yazdırılması gibi çeşitli durumlarda müracaat etmektedirler. Bu yazımızda aile sağlığı merkezi çalışma saatleri, açılış kapanış saatleri ile bugün açık mı konusunda detaylı bilgiler verdik.



