Sağlıkçılar müjde! Bakanlık açıkladı; 42 bin 500 yeni personel istihdam edilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 42 bin 500 yeni personel istihdamı için alım süreçlerinin başlatıldığını açıklayacak "42 bin 500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun"dedi.

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Sağlıkçılar müjde! Bakanlık açıkladı; 42 bin 500 yeni personel istihdam edilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 42 bin 500 yeni personel istihdamı için alım süreçlerinin başlatıldığını bildirdi.

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HANGİ ALANLARDA ALIM YAPILACAĞI BİLGİSİNİ BAKAN FAHRETTİN KOCA AÇIKLADI

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni personel istihdamına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"KPSS ile 6 bin 69 hemşire, 1530 ebe, 1494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21 bin 709 sağlık teknikeri olmak üzere toplam 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10 bin 900 sürekli işçi istihdam edilecektir. Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR'a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderilmiştir. 42 bin 500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun."

KAYNAK: AA

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