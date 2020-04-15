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Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik düzenleme ile ilgili flaş gelişme

Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik düzenleme ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle yapılamayan eğitimlerin telafisi ile ilgili düzenlemeyi de içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik düzenleme ile ilgili flaş gelişme

Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik düzenleme ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle yapılamayan eğitimlerin telafisi ile ilgili düzenlemeyi de içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

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