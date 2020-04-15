Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik düzenleme ile ilgili flaş gelişme

Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik düzenleme ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle yapılamayan eğitimlerin telafisi ile ilgili düzenlemeyi de içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

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