Sahibinin kesmek için kümesten aldığı horoz "Anne" diye bağırdı! O anlar kameraya yansıdı

Olay Trabzon'un Ortahisar İlçesi Gölçayır Mahallesinde yaşandı. Sahibi tarafından kesilmek için kümesten alınan horoz "Anne" diye bağırmaya başlayınca büyük bir şaşkınlık yaşandı. Yaşanan o anları kameraya alan hane halkı horozu kesmekten vazgeçti. Videoda bir kadının "Kesme onu yüreğime bir şey oldu. Öbürlerini kes o kalsın" dediği duyuldu.

O ANLAR KAMERADA

"Anne" diye bağıran horoz kesilmekten son anda kurutulurken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İşte o görüntüler;

Kaynak: İhlas Haber Ajansı