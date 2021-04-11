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  3. Sahibinin kesmek için kümesten aldığı horoz "Anne" diye bağırdı! O anlar kameraya yansıdı

Sahibinin kesmek için kümesten aldığı horoz "Anne" diye bağırdı! O anlar kameraya yansıdı

Trabzon'da sahibi tarafından kesilmek için kümesten alınan horoz "Anne" diye bağırmaya başlayınca büyük bir şaşkınlık yaşandı. Horoz bu sayede kesilmekten son anda kurtuldu.

Olay Trabzon'un Ortahisar İlçesi Gölçayır Mahallesinde yaşandı. Sahibi tarafından kesilmek için kümesten alınan horoz "Anne" diye bağırmaya başlayınca büyük bir şaşkınlık yaşandı. Yaşanan o anları kameraya alan hane halkı horozu kesmekten vazgeçti. Videoda bir kadının "Kesme onu yüreğime bir şey oldu. Öbürlerini kes o kalsın" dediği duyuldu.

O ANLAR KAMERADA

"Anne" diye bağıran horoz kesilmekten son anda kurutulurken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İşte o görüntüler;

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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