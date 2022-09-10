Sahil Güvenlik Komutanlığı duyurdu! Ege sularında, içerisinde 18 kişilik mürettebatın bulunduğu Türk gemisine, Yunanistan unsurlarınca taciz ateşi açıldı!

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çanakkale Bozcaada sularında bulunan Türk gemisinde Yunanistan unsurlarınca taciz ateşi açıldığını duyurdu.

İrem Yıldız
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Sahil Güvenlik Komutanlığı duyurdu! Ege sularında, içerisinde 18 kişilik mürettebatın bulunduğu Türk gemisine, Yunanistan unsurlarınca taciz ateşi açıldı!

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çanakkale'ye bağlı Bozcaada sularında içerisinde 18 kişilik mürettebatın bulunduğu "Anatolian" adlı Türk Ro-Ro gemisine, 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldığını duyurdu.

"OLAY İLE İLGİLİ TAHKİKAT BAŞLATILMIŞTIR"

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, “10 Eylül 2022 tarihinde saat 13.27’de Çanakkale VTS (Gemi Trafik Hizmetleri) tarafından Çanakkale ili Bozcaada 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda seyir halinde olan Komoros bayraklı ‘Anatolian’ isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldığının bildirilmesi üzerine olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiş, bölgeye intikal eden Türk Sahil Güvenlik Botlarının Yunan unsurları tarafından tespit edilmesi üzerine Yunan unsurları bölgeyi süratle terk etmiştir. Uluslararası hukuk kuralları hiçe sayılarak açılan taciz ateşi sonrasında gemide bulunan 18 personelde (6 Mısır, 4 Somali, 5 Azerbaycan uyruklu şahıs ve 3 Türk vatandaşı) herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ve yaralı personel olmadığı tespit edilmiştir. Halihazırda gemiye 2 Sahil Güvenlik Botu tarafından refakat edilmekte olup Çanakkale Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatı gereği olay ile ilgili tahkikat başlatılmıştır” ifadelerine yer verdi.

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