Sahil Güvenlik Komutanlığı, "uzman erbaş" alıyor, başvurular, 9-16 Mayıs tarihleri arasında

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular, 9-16 Mayıs tarihlerinde, "https://www.turkiye.gov.tr/sahilguvenlik-komutanligi-is-basvurusu" internet adresi üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek.

BAŞVURULAR, 9-16 MAYIS TARİHLERİNDE

Başvuruda bulunacak adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmaları, en az lise mezunu ve 27 yaşını bitirmiş olmaları (1 Ocak 1996 ve daha sonra doğmuş olanlar) gerekiyor.

(9 MAYIS 2018 TARİHİ VE SONRASINDA TERHİS OLANLAR) MÜRACAAT EDEBİLECEK

Adayların, askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmaları, askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için de terhis üzerinden 5 yıldan fazla süre (9 Mayıs 2018 tarihi ve sonrasında terhis olanlar) geçmemiş olması isteniyor.

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Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, "www.sg.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.