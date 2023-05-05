Sahil Güvenlik Komutanlığı, "uzman erbaş" alıyor, başvurular, 9-16 Mayıs tarihleri arasında

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, uzman erbaş alınacağını, başvuruların, 9-16 Mayıs tarihleri arasında yapılabileceğini duyurdu.

YAYINLAMA
Google News
Sahil Güvenlik Komutanlığı, "uzman erbaş" alıyor, başvurular, 9-16 Mayıs tarihleri arasında

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular, 9-16 Mayıs tarihlerinde, "https://www.turkiye.gov.tr/sahilguvenlik-komutanligi-is-basvurusu" internet adresi üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek.

BAŞVURULAR, 9-16 MAYIS TARİHLERİNDE

Başvuruda bulunacak adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmaları, en az lise mezunu ve 27 yaşını bitirmiş olmaları (1 Ocak 1996 ve daha sonra doğmuş olanlar) gerekiyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, "uzman erbaş" alıyor, başvurular, 9-16 Mayıs tarihleri arasında

(9 MAYIS 2018 TARİHİ VE SONRASINDA TERHİS OLANLAR) MÜRACAAT EDEBİLECEK

Adayların, askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmaları, askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için de terhis üzerinden 5 yıldan fazla süre (9 Mayıs 2018 tarihi ve sonrasında terhis olanlar) geçmemiş olması isteniyor.

Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, "www.sg.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

KAYNAK: AA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yargıtay'dan bir emsal karar daha! Milyonlarca yol ve yemek ücreti alamayan işçilerin dikkatine!
Yargıtay'dan bir emsal karar daha! Milyonlarca yol ve yemek ücreti alamayan işçilerin dikkatine!
EYT'yi az farkla kaçıranlara yeni müjde! Kısmi emeklilik formülü yolda!
EYT'yi az farkla kaçıranlara yeni müjde! Kısmi emeklilik formülü yolda!
En Düşük Öğretmen Maaşı Ne Kadar? En Yüksek Öğretmen Maaşı Ne Kadar
En Düşük Öğretmen Maaşı Ne Kadar? En Yüksek Öğretmen Maaşı Ne Kadar
En Düşük Polis Maaşı Ne Kadar? Polisler Ne Kadar Maaş Alıyor!
En Düşük Polis Maaşı Ne Kadar? Polisler Ne Kadar Maaş Alıyor!
Son Haberler
Hakkari'den sevindirici haber!
Hakkari'den sevindirici haber!
İşte Brent petrolün varil fiyatı!
İşte Brent petrolün varil fiyatı!
Hıdırellez başladı! Aydın Valisi Aksoy’un ’6 Mayıs Hıdırellez Günü’ mesajı!
Hıdırellez başladı! Aydın Valisi Aksoy’un ’6 Mayıs Hıdırellez Günü’ mesajı!
Aman dikkat! uzmanlar uyarıyor, bu mevsimde bu hastalığı olanlar çok dikkatli olmalı
Aman dikkat! uzmanlar uyarıyor, bu mevsimde bu hastalığı olanlar çok dikkatli olmalı
Bekçi Nasıl Olunur? Şartları Neler? Bekçilik Sınavı Ne Zaman 2023
Bekçi Nasıl Olunur? Şartları Neler? Bekçilik Sınavı Ne Zaman 2023
Mütekabiliyet Nedir? Mütekabiliyet İlkesi Ne Anlama Geliyor?
Mütekabiliyet Nedir? Mütekabiliyet İlkesi Ne Anlama Geliyor?
Çok Okunanlar
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çok kritik sorular: Bay Bay Kemal, Bebek katillerine ne söz verdin, Pensilvanya'da 8 saat kimlerle görüştün ne sözler verdin?
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çok kritik sorular: Bay Bay Kemal, Bebek katillerine ne söz verdin, Pensilvanya'da 8 saat kimlerle görüştün ne sözler verdin?
Nurgil isminin anlamı nedir, Nurgil ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Nurgil isminin anlamı nedir, Nurgil ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Özenli isminin anlamı nedir, Özenli ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Özenli isminin anlamı nedir, Özenli ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Serpin isminin anlamı nedir, Serpin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Serpin isminin anlamı nedir, Serpin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
EYT Ne Demek? Kimler EYT'li! EYT Başvurusu Nasıl Yapılır
EYT Ne Demek? Kimler EYT'li! EYT Başvurusu Nasıl Yapılır
Figüran Ne Demek, Kime Figüran Denir? hangi özelliklere sahip olması gerekir?
Figüran Ne Demek, Kime Figüran Denir? hangi özelliklere sahip olması gerekir?
Yorumlananlar
Şehit ailesine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Kocaeli Gebze'de büyük tepki " Vatan haini Lütfü"
Şehit ailesine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Kocaeli Gebze'de büyük tepki " Vatan haini Lütfü"
İstanbul'da ilginç olay! Hırsızlık yapıldığı ihbarında bulundu ancak hırsız kendisi çıktı...
İstanbul'da ilginç olay! Hırsızlık yapıldığı ihbarında bulundu ancak hırsız kendisi çıktı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklileri heyecanlandıran gelişme! "Maaşı 7 bin 500 liranın üstünde olan emeklilerimiz için çalışmamız sürüyor!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklileri heyecanlandıran gelişme! "Maaşı 7 bin 500 liranın üstünde olan emeklilerimiz için çalışmamız sürüyor!"
A Milli futbol takımı için şok iddia, Stefan Kuntz gidiyor yerine Abdullah Avcı geliyor
A Milli futbol takımı için şok iddia, Stefan Kuntz gidiyor yerine Abdullah Avcı geliyor