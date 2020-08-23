Sahilde yürüyüşe çıkan kadını çukura sürükleyip cinsel saldırıda bulundu!

Antalya'nın Finike ilçesi sahilinde yürüyüş yapan A.E. (39) adlı kadın dehşeti yaşadı. Arkasından gelerek ağzını kapatan kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs kadını bir çukura sokarak cinsel saldırıda bulundu. Mağdur A.E., şahıstan şikayetçi oldu. Olayla ilgili nöbetçi savcılık tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

3 METRELİK ÇUKURA SÜRÜKLEDİ

Dün saat 20.30 sıralarında, Finike'nin Hasyurt sahilinde meydana gelen olayda, A.E. adlı kadın yürüyüşe çıktığı sırada, iddiaya göre, kendisini takip eden kimliği belirsiz kişi, arkasından gelerek ağzını kapadı. Şüpheli, daha sonra kadını yol kenarında bulunan yaklaşık 3 metre derinlikteki çukur alana sürükledi ve burada cinsel saldırıda bulundu.

ŞÜPHELİYİ GÖREMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Olayın ardından şüpheli, kaçarken, A.E. de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, cinsel saldırıya uğradığını söyledi. A.E., ihbar telefonunda korktuğu için hemen başını kaldıramadığını, beyaz gömlekli, siyah pantolonlu ve kirli sakallı olduğunu fark edebildiği şüphelinin yüzünü tam göremediğini söyledi.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından A.E. iç beden muayenesi için hastaneye sevk edildi. Nöbetçi savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.