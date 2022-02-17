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  3. Şahin Örgel, Tuzla'da Anadolunun Sesi O Türkünün Sesi ile sahne alacak

Şahin Örgel, Tuzla'da Anadolunun Sesi O Türkünün Sesi ile sahne alacak

Usta oyuncu Şahin Örgel, Anadolunun Sesi O Türkünün Sesi isimli tiyatro oyunu İstanbul Tuzla'da sergileyecek.

Şahin Örgel, Tuzla'da Anadolunun Sesi O Türkünün Sesi ile sahne alacak

TRT tiyatro sanatçısı olan ve 50'nin üzerinde tiyatro oyunu olan Çorumlu Şahin Örgel, İstanbul Tuzla'da sahne alacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda Anadolunun Sesi O Türkünün Sesi isimli tiyatro oyunuyla sahne alacak olan Şahin Örgel, Anadolu'daki şiir, şarkı sözleri ve yazıların başka kişilere mal edilmesine ilişkin bir tiyatro oyunu sergileyecek.

Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi'ndeki tiyatro oyunu 20 Şubat Pazar günü saat 19.00'da izleyici ile buluşacak. Söz konusu tiyatro oyunu vatandaşlara ücretsiz olacak. 

Şahin Örgel, Tuzla'da Anadolunun Sesi O Türkünün Sesi ile sahne alacak

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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