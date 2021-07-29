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  3. Şahmeran dizisinde Serenay Sarkaya'nın partneri bakın hangi yakışıklı oyuncu olacak! İşte o bomba isim!

Şahmeran dizisinde Serenay Sarkaya'nın partneri bakın hangi yakışıklı oyuncu olacak! İşte o bomba isim!

Netflix'te yayınlanacak olan Şahmeran dizisinde başrolü canlandıracak Serenay Sarıkaya'nın partnerinin belli olduğu iddia ediliyor. Bakın güzel oyuncuyla başrolü paylaşacak ünlü isim kim...

Şahmeran dizisinde Serenay Sarkaya'nın partneri bakın hangi yakışıklı oyuncu olacak! İşte o bomba isim!

İtalya'da "Cahil Periler" dizisinde oynayan Burak Deniz'in TV100'de yer alan habere göre Şahmeran adlı Netflix dizisinde güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın partneri olacağı iddia edildi.

Serenay Sarıkaya için uzun süre senaryo aranmış ve sonunda Pınar Bulut’un Tim&B’nin masasında olan Şahmeran adlı fantastik dizide karar kılınmıştı. Umur Turagay’ın yönetmen koltuğuna oturacağı dizi için hazırlıklar devam ediyor.

Şahmeran dizisinde Serenay Sarkaya'nın partneri bakın hangi yakışıklı oyuncu olacak! İşte o bomba isim!

PROJEYE SICAK BAKIYOR

Çekimlerinin Adana'da olacağı dizide  Sarıkaya’nın partneri için son olarak Burak Deniz’le görüşüldüğü gündeme bomba gibi düştü. ATV'de rol aldığı dizi Maraşlı final yapar yapmaz  Roma’ya uçan ve Ferzan Özpetek’in Disney Plus için çektiği “Cahil Periler” dizisinde rol alan Deniz’in henüz imza atmadığı ancak projeye sıcak baktığı söyleniyor.

Şahmeran dizisinde Serenay Sarkaya'nın partneri bakın hangi yakışıklı oyuncu olacak! İşte o bomba isim!

Sürpriz bir gelişme olmazsa Burak Deniz, eylül ayında Serenay Sarıkaya’yla ilk sezonu 8 bölüm olan dijital dizide başrolü paylaşacak. Şu günlerde Deniz’in annesine hayat verecek karakter için cast çalışması yapılıyor.

Şahmeran dizisinde Serenay Sarkaya'nın partneri bakın hangi yakışıklı oyuncu olacak! İşte o bomba isim!

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