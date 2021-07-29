Şahmeran dizisinde Serenay Sarkaya'nın partneri bakın hangi yakışıklı oyuncu olacak! İşte o bomba isim!

İtalya'da "Cahil Periler" dizisinde oynayan Burak Deniz'in TV100'de yer alan habere göre Şahmeran adlı Netflix dizisinde güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın partneri olacağı iddia edildi.

Serenay Sarıkaya için uzun süre senaryo aranmış ve sonunda Pınar Bulut’un Tim&B’nin masasında olan Şahmeran adlı fantastik dizide karar kılınmıştı. Umur Turagay’ın yönetmen koltuğuna oturacağı dizi için hazırlıklar devam ediyor.

PROJEYE SICAK BAKIYOR

Çekimlerinin Adana'da olacağı dizide Sarıkaya’nın partneri için son olarak Burak Deniz’le görüşüldüğü gündeme bomba gibi düştü. ATV'de rol aldığı dizi Maraşlı final yapar yapmaz Roma’ya uçan ve Ferzan Özpetek’in Disney Plus için çektiği “Cahil Periler” dizisinde rol alan Deniz’in henüz imza atmadığı ancak projeye sıcak baktığı söyleniyor.

Sürpriz bir gelişme olmazsa Burak Deniz, eylül ayında Serenay Sarıkaya’yla ilk sezonu 8 bölüm olan dijital dizide başrolü paylaşacak. Şu günlerde Deniz’in annesine hayat verecek karakter için cast çalışması yapılıyor.