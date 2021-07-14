Sahne kıyafetiyle eleştirilerin hedefi olmuştu! Gülşen sessizliğini bozarak gelen yorumlara ateş püskürdü!

Pandemi yasaklarının gevşetilmesiyle birlikte Alaçatı'da sevenleriyle buluşan ünlü şarkıcı Gülşen'in sahnede giydiği transparan pantolonu eleştirilmesine neden olmuştu. Kıyafeti abartılı bulanlar kadar beğenenler de olsa da kötü yorumlar oldukça dikkat çekti.

Sosyal medya kullanıcıları şarkıcının kıyafeti hakkında, "İç çamaşır ile sahneye çıkmak ne demek?", "Giyinmeyi unutmuş", "Evden plaja diye çıkmış, yolu şaşırmış" yorumlarında bulunmuştu.

"SADECE KENDİM KARAR VEREBİLİRİM"

Yorumlar karşısında daha fazla sessiz kalamayan Gülşen, ne giydiğine sadece kendinin karar vereceğini belirten bir açıklamada bulundu.

Sahnede olay yaratan kıyafetiyle olduğu fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Gülşen şunları söyledi:

"Son konserimde, dilediğimi giyme özgürlüğümü kullanarak seçtiğim kıyafet, bir çok farklı ama en mühimi özgürlük alanına, tercihlere olan saygı sınırlarını aşan türden yorumları duymama sebep oldu. Sizler için çok küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim. Tıpkı sizlerin de hayatlarında olduğu ya da olması gerektiği gibi.

Bir toplumu oluşturan bütün parçaların, her görüşten, her inançtan olan tüm insanların, birbirlerine zarar vermeden, dilediği şekilde bir arada barış içinde yaşamasıdır bütün hikaye... Bugün toplum olarak geldiğimiz noktada bunu hatırlatmak durumunda kalmış olmak inanılmaz iç acıtıcı. Ama ben bilhassa, bana kalbi ve aklıyla eşlik edenlere, umut diyenlere, nefes kabul edenlere sımsıkı sarılıyorum ve teşekkür ediyorum. Öyle hayat doluyuz ki yok ettiklerini düşündükçe kök salıyoruz."