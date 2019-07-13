Sahra Şaş Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SAHRA ŞAŞ KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1994

Sahra Şaş kaç yaşında :

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Sahra Şaş doğum yeri : İstanbul

SAHRA ŞAŞ BİYOGRAFİSİ

Sahra Şaş, 1994 yılında İstanbul’da doğmuştur. Kürt kökenlidir.

2013 yılında Show TVekranlarında yayınlanan ve başrollerinde İpek Karapınar, Serhan Yavaşve Erkam Aydar’ın yer aldığı Adını Kalbime Yazdım dizisinde rol aldı.

2013 yılında başrolerinde Bülent İnal, Umut Karadağ, Burcu Kara, Özge Özpirinçci’nin başrolde oynadığı “Tatar Ramazan” adlı dizide oynadı.

Sahra Şaş, Mahsun Kırmızıgül'ün yapım şirketi Boyut Film yapımcılığında ve yönetmen Aydın Bulut tarafından Tatvan ve civarında 2 bölümü çekilen başrolde Deniz Çakır, Kadir Doğulu ile Elçin Sangu’nun başrolde olduğu “Aşkın Dili Yok” adlı dizinin kadrosunda yer aldı, fakat dizi için kanal bulunamayınca proje rafa kalktı.

12 Kasım 2015 tarihinde Star TV’de başlayacak olan, yapımcı Timur Savcı’nın yapımcılığını üstlendiği, ‘Kösem Sultan’ dizisinde Safiye Sultan’ı Hülya Avşarcanlandıracak. Kösem Sultan’ı ise Beren Saat canlandıracak. Ekin Koç'un canlandırdığı I. Ahmet'in eşi olacak olan Kösem Sultan'ın çocukluğunu ve gençliğini Yunan oyuncu Anastasia Thsilimpou 9 bölüm canlandıracak. Sahra Şaş’da bu dizide Dilber adlı bir karakteri canlandıracaktır.



Filmleri ve Dizileri :

2015 - Kösem Sultan (Dilber) (TV Dizisi)

2015 - Aşkın Dili Yok (TV Dizisi)

2013 - Tatar Ramazan (TV Dizisi)

2013 - 2014 - Adını Kalbime Yazdım (Ceylan) (TV Dizisi)