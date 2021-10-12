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Sahte banka dekontuyla kandırdılar! Eşyalarını alıp kaçtılar

Dolandırıcılar internet üzerinden eşya satanlarla iletişim kurup akşam üzeri buluştular. Sahte banka dekontunu gösterip parayı gönderdiklerini; sabah hesaplarına geçeceğini söyleyerek eşyaları alıp kaçtılar. 9 şehirde aynı yöntemle dolandırıcılık yapan 5 kişi, Kocaeli polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Sahte banka dekontuyla kandırdılar! Eşyalarını alıp kaçtılar

Dolandırıcılık şüphelileri internet üzerinden eşyalarını satmak isteyen vatandaşlarla iletişime geçtiler. İlan veren kişilerle akşam vakitlerinde belirledikleri yerlerde buluştular.

Şüpheliler satıcılara sahte dekont gösterdiler.  Saatin geç olduğunu öne sürerek paranın eşya satıcısının hesabına geçmeyeceğini belirttiler. Paranın sabah hesabında olacağını söyleyerek de satılan eşyaları aldılar. Satıcı kişiler sabah banka hesaplarını kontrol ettiklerinde paralarının yatmadıklarını gördüler ve şikayette bulundular.

Sahte banka dekontuyla kandırdılar! Eşyalarını alıp kaçtılar

ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ

11 kişinin aynı yöntemle dolandırılmasından sonra Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. Araştırma şikayetçilerin verdiği bilgilerden yola çıkarak gerçekleştirildi ve şüphelilerin E.B., E.Y.S., O.G., M.M.K. ve B.A. olduğunu belirlendi.

BİRÇOK FARKLI İLDE OPERASYON

Sakarya ve İstanbul'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı. Olaydaki şüphelilerin birçok farklı suçtan sabıka kayıtlarının bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin Kocaeli, Bursa, Trabzon, Ordu, Bolu, Düzce, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te aynı yöntemle dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından ise şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

 

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