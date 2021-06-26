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  3. Sahte içki can almaya devam ediyor! Tekirdağ'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi, 2 şüpheli tutuklandı!

Sahte içki can almaya devam ediyor! Tekirdağ'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi, 2 şüpheli tutuklandı!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, sahte içkiden zehirlenerek hastanelere akın eden vatandaşlardan Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam'ın önceki gece yaşamını yitirmesinin ardından tedavi gören Emin Kırcaali de hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Sahte içki can almaya devam ediyor! Tekirdağ'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi, 2 şüpheli tutuklandı!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, sahte içkiden zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye kaldırılan 14 kişiden bir tanesi daha hayatını kaybetti. Bunun üzerine ölü sayısı 2'ye yükselirken olayla ilgili olduğu tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

ZEHİRLENEN KİŞİ SAYISI 17'YE YÜKSELDİ

Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam'ın önceki gece yaşamını yitirmesinin ardından yoğun bakım servisinde tedavi gören 65 yaşındaki Emin Kırcaali de bugün hayatını kaybetti. Kırcaali'nin evinde yapılan aramada pet şişe içinde sahte rakı bulunduğu öğrenildi.

Sahte içki can almaya devam ediyor! Tekirdağ'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi, 2 şüpheli tutuklandı!

Bu arada sahte içkiden zehirlenip, hastanede tedavi görenlerin sayısının da 17'ye yükseldiği belirtildi. 9'u entübe edilen hastaların tedavileri sürüyor.

Sahte içki can almaya devam ediyor! Tekirdağ'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi, 2 şüpheli tutuklandı!

BÜFECİLER TUTUKLANDI

Gece yarısı zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurarak tedavi altına alınan 14 kişinin sahte içkiden zehirlendiği şüphesi üzerine polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alınan 5 kişiden, ilçede büfe işleten Hüseyin Coşkun ile Süleyman Malkoç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Coşkun ile Malkoç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 3 şüphelinin emniyetteki sorguları devam ediyor.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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