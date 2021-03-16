Saint Lucia'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Saint Lucia'nın Bayrağı Nasıldır?

Saint Lucia, Karayipler'de Küçük Antiller'in bir parçası konumunda olan ve coğrafi açıdan Orta Amerika'ya dahil edilen ada ülkesi. İngiliz Milletler Topluluğuna bağlı bir ülke olan Saint Lucia, Karayip Denizi ile Atlas Okyanusu arasında, Trinidad ve Tobago'nun kuzeyinde yer alır.

Saint Lucia'nın Başkenti?

“Castries” şehri Saint Lucia'nın başkentidir.

Saint Lucia'nın Para Birimi Nedir?

“Doğu Karayip Doları” Saint Lucia'nın para birimidir.

Saint Lucia'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Saint Lucia'nın telefon alan kodu : + 1

Saint Lucia'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Saint Lucia

Saint Lucia'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Castries

Saint Lucia'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Saint Lucia

Saint Lucia'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Castries

Saint Lucia'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

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Saint Lucia'nın Bayrağı Nasıldır?