Şair Ataol Behramoğlu'ndan başörtüsü konusuna skandal sözler! "Birçok kadın türbanı kendiliğinden çıkaracak"

Şair Ataol Behramoğlu bir süredir gündemde olan başörtüsü konusuna sosyal medya hesabından paylaşım yaparak dil uzattı.

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Şair Ataol Behramoğlu'ndan başörtüsü konusuna skandal sözler! "Birçok kadın türbanı kendiliğinden çıkaracak"

Televizyon kanallarında ve sosyal medya hesaplarından sürekli olan dini hedef alan söylemlerde bulunan Ataol Behramoğlu şimdi de uzun süredir gündemde olan başörtüsü gündemine ilişkin açıklamalarda bulunarak Ak Parti'yi ve başörtüsünü hedef alan paylaşımda bulundu.

"YASA DEĞİL ANAYASA DÜZEYİNDE ÇÖZÜM"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde gündeme getirerek kamu kurumlarında başörtüsünü 'yasal güvence' altına almak için Meclis'e kanun teklifi vereceklerini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da partisinin grup toplantısında konunun yasa değil anayasal düzeyde çözüm sağlanmasını istemişti ve bakanlık harekete geçmişti.

Şair Ataol Behramoğlu'ndan başörtüsü konusuna skandal sözler! Birçok kadın türbanı kendiliğinden çıkaracak

BAŞÖRTÜSÜNE DİL UZATTI

Ataol Behramoğlu dasosyal medya hesabından "Kadınların giyimi konusunda CHP’nin yasa önerisini önemli bir siyasal atak olarak görüyorum. CHP’yi ve Kılıçdaroğlu’nu yıpratmayalım. Kadınlarımız bu sorunu aşmıştır. AKP’den kurtulduğumuzda birçok kadınımız ve genç kızımız türbanı kendiliğinden çıkarıp atacaktır." şeklinde bir paylaşım yaptı.

Şair Ataol Behramoğlu'ndan başörtüsü konusuna skandal sözler! Birçok kadın türbanı kendiliğinden çıkaracak

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