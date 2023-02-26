Sajjad Shahbazzadeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sajjad Shahbazzadeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sajjad Shahbazzadeh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sajjad Shahbazzadeh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sajjad Shahbazzadeh 23 Ocak 1990 tarihinde Ardabil şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da سجاد شهباززاده şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sajjad Shahbazzadeh Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KTS Sports Management yapmaktadır. Sajjad Shahbazzadeh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esteghlal FC futbol takımında oynamaktadır. Esteghlal FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sajjad Shahbazzadeh'nin Esteghlal FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sajjad Shahbazzadeh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sajjad Shahbazzadeh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sajjad Shahbazzadeh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sajjad Shahbazzadeh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Saipa FC U21

1 Temmuz 2010 yılında Saipa FC

1 Temmuz 2014 yılında Esteghlal FC

25 Temmuz 2016 yılında Alanyaspor

14 Şubat 2017 yılında Naft Tahran

1 Temmuz 2017 yılında Esteghlal FC

17 Ocak 2018 yılında Qatar SC

1 Temmuz 2018 yılında Sepahan

1 Temmuz 2022 yılında Esteghlal FC

Sajjad Shahbazzadeh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sajjad Shahbazzadeh şuan Esteghlal FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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